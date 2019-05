Caso Teatro Regional : Juez determina que defensa de alcalde tendrá acceso a carpeta investigativa que posee el Ministerio Público

El abogado del edil, Mario Vargas, adujo que los plazos pudiesen ser más breves, ya que cree que existen irregularidades importantes, sin embargo, se le sigue dando plazo para que administrativamente la Fiscalía ordene la carpeta.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Marco Lara

La mañana de ayer miércoles tal como estaba programado se desarrolló la audiencia de cautela de garantías por la investigación del caso, Teatro Regional Rancagua, y su posible malversación de fondos públicos, audiencia que solicitó la defesa del alcalde, Eduardo Soto. El primero en llegar fue el abogado de Soto, Mario Vargas, y al contrario de lo que se esperaba, no estuvo presente el Fiscal, Sergio Moya, pese a que momentos antes se le había visto llegar hasta la Fiscalía Regional.

Fue una audiencia que no tuvo una duración mayor a la media hora, donde el abogado del edil rancagüino, Mario Vargas, indicó que se le dio plazo máximo de 15 días corridos para que el Ministerio Público les entregue copia de la carpeta investigativa, por lo que harán gestiones en la Fiscalía Metroplitana Sur para que los antecedentes se entreguen lo antes posible, destacando el abogado que se acogió la cautela de garantías, lo que establece que existe una vulneración de derechos en contra de su representado. Es por ello que espera que se reestablezca la posibilidad de que su representado se pueda defender con toda la información de la carpeta de investigación.

Vargas adujo que los plazos pudiesen ser más breves, ya que cree que existen irregularidades importantes, sin embargo, se les sigue dando plazo para que administrativamente la Fiscalía ordene la carpeta, se envíe a Santiago, con el consiguiente disentimiento de la Fiscalía de Rancagua, lo que hace que el tema no se resuelva ni en Santiago, ni en Rancagua, lo que afecta la garantías de su representado.

El abogado sostuvo que en ningún caso han negado las cuentas corrientes, habiendo este miércoles una solicitud para discutir cuentas corrientes y alzamientos de ellas, sin ningún problema en entregarlas, sin embargo, se desisten, al igual que se desiste que su representado no puede tener la calidad de querellante en esta causa, sumado a que según el abogado no se llega con el informe, y no llegan con copia de la carpeta de investigación. “Todo esto es irregular y va en contra y en perjuicio de los intereses del señor Soto, quien no olvidemos está siendo imputado por un delito culposo. Esto tiene que solucionarse no a través de filtrar información, sino donde corresponde, en los tribunales de garantía.

Además el abogado está solicitando que se analice el computador del Fiscal, Sergio Moya, y se vean las fechas en que le llegó el informe con la información de los celulares, a quien se la envió, en que archivos fueron guardados, y una serie de hechos que dicen relación con el ocultamiento de diligencias de investigación en esta causa, recalando que no se discutió la calidad de querellante del alcalde, esto ante el hecho que Ministerio Público se desiste de las solicitudes y los incidentes.

ENTREGARÁN ANTECEDENTES

En representación de la Fiscalía Metropolitana Sur, habló la vocera, Sandra Reveco, quien dio a conocer que se debatió la solicitud de la defensa de tener acceso a los intervinientes y a la información, ordenando el juez a la Fiscalía que le de copia de los antecedentes investigativos, resolución que cumplirán en el plazo que se indicó.

Agregó que la audiencia sólo se acotó para que los intervinientes solicitaran acceso a la información como cautela de garantía, discutiendo en una audiencia próxima el posible alzamiento de las cuentas bancarias del alcalde, Soto

Sobre la ausencia del Fiscal, Sergio Moya, adujo que las causas no son de un Fiscal determinado, ya que pertenecen al Ministerio Público, y en virtud del principio de Unidad de Acción, cualquier Fiscal puede comparecer a una audiencia ante un tribual de la República., conformando el Fiscal Metropolitano Sur un equipo especializado que seguirán tramitando la investigación, tal como en este caso, donde compareció una Fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Rancagua. Pese a ello indicó que hasta el momento el Fiscal Moya forma parte del equipo investigativo de esta causa.