Vecinos de Zuñiga: Denuncian trabajos que provocarían daños en casas patrimoniales de la zona típica﻿

• “El sistema telefónico para tomar horas medicas no funciona como corresponde y eso se debe solucionar. Nuestros adultos mayores necesitan de un sistema de salud amigable y no con barreras para asistir a los Cesfam”

Hace algunos días el diputado Diego Schalper se reunión con un matrimonio de adultos mayores del sector centro de Rancagua para realizar en vivo y en directo, a través de las redes sociales, una serie de llamadas telefónicas a diferentes centros de salud familiar de Rancagua y otras comunas, y así constatar el funcionamiento que existe a la hora de solicitar horas.

Un problema que ha afectado especialmente a los adultos mayores quienes desde muy temprano comienzan pedir sus horas médicas encontrándose con líneas ocupadas, contestadoras telefónicas que dificultan la operación o simplemente con líneas que no contestan.

Frente a esta situación el parlamentario comenzó con el ejercicio a las 7:30 Hrs. Llamando a múltiples servicios , encontrándose con la misma situación antes mencionada y solo obteniendo respuesta de un Cesfam de Rancagua, que por lo demás no era al que correspondía a la pareja que lo acompañó en la transmisión, si no que de otro sector.

“Acá hay una voluntad de los funcionarios de los cesfam, pero el sistema telefónico para tomar horas medicas no funciona como corresponde y eso se debe solucionar. Al momento de ingresar el llamado comienzan una serie de indicaciones que muchos adultos mayores no entienden o se complican, ellos necesitan de un sistema de salud amigable y no con barreras para pedir sus horas y asistir a los Cesfam” Comentó el parlamentario.

La transmisión rápidamente superó las 7 mil reproducciones con diversos comentarios felicitando la iniciativa, mientras que Schalper decidió oficiar al Subsecretario de Redes asistenciales, Sr. Luis Castillo Fuenzalida y al Director de Salud de O’Higgins, el Sr. Fabio López, para saber en qué se está fallando.