Investigación por posibles abusos en la Iglesia Católica pasa a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte

Con el fin de dar facilidad a sus hinchas para que festejen el domingo, la dirigencia del líder de la Segunda División optó por adelantar su encuentro frente a Deportes Recoleta.

Ricardo Obando

Originalmente, el actual puntero de la Segunda División jugaba el domingo venidero frente a Deportes Recoleta por la sexta fecha del torneo 2019. Pero, desde la dirigencia de Colchagua CD optaron por adelantar en un día el juego y así permitirle a sus hinchas festejar el “Día de la Madre” en sus respectivos hogares.



De esta manera, los blancos que vienen de golear a San Antonio Unido como forastero, recibirán a los recoletanos este sábado a las 18.00 horas en el estadio Jorge Silva Valenzuela.



Pero, el adelantar el juego, también pasó por una petición del cuerpo técnico del cuadro de la Herradura.



Este encuentro, para sus pretensiones, será clave, ya que de sumar los tres puntos asegurarán una semana más en la cima. Además, los pupilos de Francisco Arrué esperan saldar la deuda que registran como dueños de casa, ya que en los encuentros que han disputado (2), registran un 50 por ciento de rendimiento, ya que derrotaron allí a Deportes Vallenar, pero cayeron frente a Iberia.

VELÁSQUEZ AL MAULE

Por su parte, el otro elenco de la región de O’Higgins en la categoría de bronce del profesionalismo, General Velásquez, tendrá que viajar el domingo hasta el Maule Sur, donde visitará a Independiente de Cauquenes.



Los sanvicentanos, que en la jornada anterior se abrazaron por primera vez en el torneo tras superar a Deportes Colina (3-1), registran un campaña no del todo positiva como visita, ya que en dos presentaciones registran una caída (contra San Antonio Unido) y un empate (frente a Fernández Vial).



En ese sentido, los dirigidos por Elvis Aliaga esperan hacerse fuertes en lo anímico y futbolístico para volver con puntos desde la cancha sintética del estadio Miguel Alarcón.



Cabe consignar que, en esta fecha, se registrarán también los siguientes partidos: Deportes Colina vs San Marcos de Arica; Deportes Vallenar vs Deportes Iberia, y; Fernández Vial vs San Antonio Unido. Libre: Lautaro de Buin.