“La Mariita” pone fin a un almacén de 65 años de historia

María Ester Abarca Rojas, en 1954 puso una almacén en su casa de la calle El Cardal 702. Durante décadas su negocio le dio para vivir, pero hace un tiempo la cosa cambió. La gente le compra menos y no recauda para adquirir mercadería, los impuestos aumentaron al igual que el cansancio y los años. Por este motivo y con mucho dolor decidió bajar la cortina del almacén “El Cardal”.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Como una mujer esforzada, abnegada, emprendedora, valiente, muy solidaria, así describe María Cruz Sánchez Abarca a su madre María Ester Abarca Rojas, conocida en Coinco como “La Mariita”, una de las almaceneras más antiguas que existen en la comuna quien está próxima a bajar la cortina de su conocido almacén “El Cardal” luego de 65 años de historia.



Por los años ‘50, luego de casarse con Luis Alfredo Sánchez Abarca, “La Mariita” dio vida al sustento de su familia abriendo las puertas del almacén ubicado en el sector del Cardal, donde los vecinos iban a abastecerse de mercadería para el mes donde “La Mariíta”. “Mi papá era comerciante, aprendí todo de él; pero cierro el negocio porque ya no tengo memoria y tengo que tener mucho cuidado para dar vuelto, para dar la boleta, todas esas cosas, ya no es lo mismo; la gente ha cambiado mucho” sostiene María Ester Abarca.

“EL CARDAL”, UN ALMACÉN DE ANTAÑO

Así, con el almacén “El Cardal”, la señora María, vio crecer a sus hijos Luis Alfredo y María Cruz, luego a sus cinco nietos Héctor, Rodrigo, Claudia, Luis y Kathia quienes se criaron en medio de tambores de aceite comestible, grasa o manteca, azúcar, harina, legumbres a granel o “suelta” que se vendía por ⅛, ¼, ½, o lo que la gente pidiera. Ahora siguen sus pasos sus cuatro bisnietos.



Nunca usó calculadora para sacar largas listas de cuentas a mano solo lápiz y papel bastaban para un resultado exacto, lo que hasta en la actualidad realiza al igual que los envoltorios de papel kraft donde entrega chocolates o dulces sueltos. En el recuerdo quedó el cuaderno de cuentas o de “fiados” donde ‘la Mariíta’ anotaba lo que la gente llevaba al crédito donde “algunos nunca pagaban” -recuerda- es ahí cuando decidía publicar una lista de deudores en la puerta del local con los nombre de los que no cancelaban.



En la memoria quedaron esos clientes que llegaban de Millahue, El Rulo, Chillehue, Copequén o del mismo Coinco Centro, que en micro, carretela, a caballo, en bicicleta o a pie acudían para comprar la mercadería y así también enterarse de lo que pasaba en el pueblo, pues en el lugar era un lugar de encuentro para muchos.



No obstante, a sus 88 años ya reconoce estar cansada para seguir con el negocio “de mis clientes casi no queda nadie, se han muerto muchos, de la gente que llevaba su mercadería ya no hay nadie, ahora se van al supermercados y vienen por lo que se les olvidó, la cajita de fósforo, una cosita poca, no como antes que compraban todo en los almacenes y ya estoy algo cansada”, sostiene La Mariíta.



Es por esto que desde que falleció su esposo en 1994, su hija María Cruz Sánchez la acompaña en los qué haceres diarios “Ella para nosotros ha sido fundamental, ha sido papá y mamá; ha sido lo mejor para todos nosotros, ella ha sido muy solidaria con todos. Ella pudiera haber tenido mucho más, pero todo era para ayudar siempre. Todo para los demás, es una mujer muy solidaria y esa es la mejor enseñanza que nos puede dejar, ser buenas personas”, sostuvo María Cruz.



Su hija explicó que en el mes de junio vence la patente comercial del negocio “y de ahí no la renueva más. Decidimos cerrar, porque le ha ido muy mal. La idea es que el negocio deje ganancias y ha estado muy mala la cosa, al extremo que ella ha tenido que poner plata de su pensión para pagar el impuesto y no está solventando nada. Además ha estado un poco decaída y le servirá para descansar y hacer sus cosas”.



No obstante, no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer que lo que puso fin al negocio de su madre fue “el comercio de la calle, los furgones que venden productos de aseo, cosas así que sólo pagan un permiso y uno no puede competir con esos precios”.



Si bien su almacén “El Cardal” junto con “El Pan Nuestro”, “Mauro Pan” y “Raulito” tuvieron su auge en la comuna de Coinco, el tiempo, las grandes tiendas y el dinero de plástico, han hecho que luego de décadas de historia cierren sus cortinas, dejando libres a su fiel clientela que añoran los almacenes de antaño.

Héctor Orellana, nieto mayor, Administrador municipal de Coinco y alcalde (s) de Coinco:

“Ella es una mujer que toda su vida se postergó por su familia”

“Es difícil poder dar una referencia o hablar de mi abuela, son tantos y cientos de recuerdos y enseñanzas. Ella es una mujer que toda su vida se postergó por su familia, primero por sus hermanos, luego por su marido e hijos y después por sus nietos y bisnietos. Una mujer solidaria y bondadosa, nunca ha dejado de dar algo de comer a quien lo necesita, hasta el día de hoy”.



Recuerda que le decía cuando niño que “los negocios son como un ‘pollito’, siempre debes darle el maíz, granito a granito, todos los días; para explicarme en un lenguaje infantil que cualquier cosa que uno haga en la vida se debe tener perseverancia, entrega, preocupación y dedicación para tener resultados”.



Y es que su infancia “me la pasé metido en el almacén ‘El Cardal’, no solo vendiendo, también jugando y haciendo grandes embarradas. Una vez encontramos un tarro con pólvora imagínate qué hicimos con mi hermano Rodrigo, tenemos para hacer un libro. En ese almacén se vendían cosas impensables para hoy. Me recuerdo del carburo, fulminantes para tiros, chonchones (unos tarritos con mechas que se encendían con parafina), un sin fin de cosas”, recuerda.



“Al pensar que se cierra este almacén, para nosotros se cierra una importante parte de nuestras vidas. Para nuestra comuna, se baja la cortina de un tradicional y más representativo almacén de una época que terminó hace años, que hoy es remplazada por negocios especializados, por grandes tiendas y cadenas, por el crédito y el dinero plástico”, finaliza su nieto mayor y actual alcalde subrogante de Coinco.