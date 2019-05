Rechazan recurso de nulidad de condenado por violación y abuso sexual

Se trata de ilícitos perpetrados en octubre del año 2015, en la comuna de Chépica.



Fernando Ávila F.



La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa de Luis Fernando Ramírez Jáuregui, condenado a las penas efectivas de 8 años y 541 días de presidio, en calidad de autor de los delitos de violación y abuso sexual, respectivamente de menor de edad. Se trata de ilícitos perpetrados en octubre del año 2015, en la comuna de Chépica.



En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Michel González Carvajal, José Marinello Federici y el abogado (i) Mario Barrientos Ossa– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, en febrero pasado.



El fallo indica que “que, para que la causal deducida se encamine a ser acogida, el recurrente debe explicar de qué manera la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, ha sido omitida en la sentencia; y como, la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297, no se ha respetado por los sentenciadores, a fin de habilitar a este tribunal de nulidad, para entrar al análisis de si el motivo denunciado se corresponde o no con la realidad”, sostiene el fallo.

“Visto lo dispuesto en los artículos 358, 374 y pertinentes del Código Procesal Penal, se rechaza sin costas, el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado Ramírez Jáuregui, en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2019, dictada en los autos RIT O-110-2018, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, la cual no es nula”, concluye.