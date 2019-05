﻿Rescatan a lechuza protegida por ley que estaba herida en Carretera de la Fruta

– El representante resalta que Zuñiga es más que las diecisisete casas patrimoniales, y hace ver que son más de cinco mil las familias que se verían beneficiadas por los trabajos de instalación de tuberías para el agua potable.

Gina Pérez Orellana

Los trabajos a realizar en la localidad de Zúñiga tienen divididos a sus habitantes. Tras la denuncia que realizó Amanda Droguett, presidenta del comité de reconstrucción y conservación patrimonial del lugar quien señaló la preocupación por las excavaciones que se iniciaron en la zona donde se encuentra declarado como zona típica y su preocupación de que podrían afectar las fachadas de a lo menos 17 casas patrimoniales.- para instalar tuberías para el agua potable y alcantarillado en las veredas- preocupación que también fue compartida por la arquitecta que estuvo a cargo de los trabajos de restauración de las 23 casas de este lugar y que incluye a tres monumentos nacionales. En la oportunidad ambas apuntaron a que si bien comparten la real necesidad de instalar agua potable ésta no debiera afectar el entorno, más aun considerando que la localidad ostenta la declaración de “zona típica”. En contrapuesto, se encuentra los habitantes que han esperado por años la concreción de la instalación de agua potable para así lograr obtener la anhelada casa propia y lo hace ver el presidente de la Cooperativa de agua potable, Sergio Jerez, quien alza la voz y manifiesta que la localidad de Zúñiga la conforman cinco sectores y no sólo es lo que se le reconoce como “zona típica” desde afuera . En ese sentido a su juicio existe mucho “recelo” por cuidar este sector y hace un llamado a primar el beneficio de los habitantes en general. Y va más allá e instala una situación complicada que estaría afectando al lugar y que tiene que ver con la urgencia de enfrentar la contaminación de las napas subterráneas y la expiración de la vida útil de las redes existentes. “Este es un proyecto muy anhelado que data del 2004, hemos pasado muchas etapas, tras conseguir los recursos, iniciar diseños, y de hecho ya una vez paralizamos las obras – agosto 2018-, hasta hoy para justamente tomar en consideración las razones expuestas y dar el tiempo para enmendar los errores que existían (…) Ahora en el mes de abril se expuso el proyecto y se informó que comenzarían los trabajos por el centro y participaron todos los entendidos, Conaf y el Consejo de Monumentos Nacionales y se aclaró que no había afectación de ningún tipo”, explica Jerez.

Es por ello que es enfático en manifestar que rechazan la solicitud de paralizar las obras “Nosotros rechazamos la postura a paralizar las obras. Entendemos la preocupación que han hecho ver por el resguardo de propiedades que son parte de lo que es reconocido como zona típica. Pero es importante seguir avanzando en el progreso de la localidad si bien se ha declarado un sector zona típica, es importante adoptar un acuerdo que beneficie a todos” manifestó.

EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA Y LA AGRICULTURA

“La localidad de Zúñiga la comprenden cinco sectores y las redes de agua potable y alcantarillado obligatoriamente deben pasar por el centro donde está declarado zona típica, no sólo ellos son habitantes son los más de cinco mil personas que lo componen”, hace ver Jerez, quien comenta que además las napas se encuentran contaminadas en todo lo que comprende las áreas y eso ha perjudicado a la agricultura “Las napas subterráneas están contaminadas tenemos restricción desde el Servicio de Salud de O Higgins que prohíbe a los agricultores de la zona el cultivo de hortalizas y esto claramente afecta a la agricultura y la comunidad” resalta. Otro tema importante hace ver Jerez que de paralizar las obras esto afectará a las más de cientos de familias que están a la espera de obtener su casa “Con estos trabajos a realizarse en la comuna servirá para abastecer a más de cientos familias, algunas ya están con sus casas construidas y otras están a punto de perder sus subsidios habitacionales ya que la cooperativa no les puede proveer de agua, pues hoy no cuentan con las matrices en condiciones y el estanque con capacidad para poder distribuir agua a esas viviendas nuevas”. Es por ello que finalmente hace un llamado a que se tomen en cuenta el beneficio de este proyecto y que se ha subsanado los errores “el proyecto tenía que empezar el mes de agosto del 2018 en la zona típica y se paralizó hasta ahora para corregir errores que había en el diseño y se subsanaron. Este proyecto es muy necesario nuestras redes datan del año 72, ya cumplieron sus vida útil, ya está fuera de norma y debemos solucionar esto”, manifestó.