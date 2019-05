El sábado nuevamente no pudo contra los albirrojos:La sequía de O’Higgins en La Granja se mantuvo gracias al pundonor curicano﻿

Los rancagüinos ganaban por la cuenta mínima hasta el minuto 86’ y nuevamente le marcaron en los minutos finales. Allí, el cuadro de Dalcio Giovagnoli pudo festejar una victoria que parecía impensada.

El partido era de O’Higgins y lo perdió el mismo O’Higgins. Lo del sábado por la tarde en el estadio La Granja de Curicó, nuevamente terminó siendo una pesadilla para los rancagüinos. Pese a estar en ventaja en el marcador hasta el minuto 86’, la pesadilla de los últimos minutos terminó siendo fatal para las pretensiones celestes. Allí, en los estertores del partido, Curicó Unido encontró su premio y terminó sacando un triunfo desde el sombrero, cuando todo parecía indicar que los puntos viajaban a Rancagua.

Y la incredulidad fue la tónica que marcó este encuentro. Primero porque, en la primera parte, los dueños de casa no entendían lo que pasaba, ya que la visita era más. Los dos cambios de última hora que tuvo que realizar Dalcio Giovagnoli producto de la lesión muscular de Carlos Espinosa y la complicación viral de Matías Cavalleri, los hizo plantear el partido de otra manera, ya que tanto Carlos Suárez como Sebastián Jaime no le permitían ser intensos de medio terreno hacia arriba, así como lo habían hecho en otros encuentros.

De eso se valió el conjunto de Marco Antonio Figueroa para intentar tener el balón, disputarle el medioterreno a los albirrojos y sacando dividendos importantes, pero que terminaron siendo no significativos.

En los 38’, y tras unos minutos de buenas combinaciones en ofensiva, llegó un lanzamiento de esquina que la defensa local no pudo despejar con comodidad. Allí apareció Paulo Magalhaes para con un derechazo dejar sin opción al portero Jorge Deschamps y adelantar a los “amarillos” en el marcador.

Ese gol, adormeció aún más la lucha curicana, pero O’Higgins no lo supo aprovechar en lo que quedó de primera parte. El marcador se mantuvo, y lo que pasó después, terminó siendo una pesadilla, así como en el Monumental hace unas cuántas fechas atrás, o como en La Calera hace quince días.

TODO SE DERRUMBÓ

En el segundo tiempo, los pupilos de Figueroa cedieron unos cuantos metros en el medio terreno, quizás apostando al contragolpe, a buscar a un Maxi Salas que tuvo que luchar todo el partido con la asfixiante marca de Diego Díaz, o quizás buscando a un desaparecido José Luis Muñoz. Ninguno de ellos pudo generar peligro real en ofensiva, lo mismo que David Salazar, quien otra vez vivió un partido ingrato, ya que no tuvo algún balón con ventaja como para patear a portería.

Y en la otra vereda, entendieron que pese a no tener un fútbol urdido, sí tenían la pelota y podían llegar a generar riesgo con pelotazos. Por eso, Giovagnoli mandó al campo primero a Gabriel Vargas (55’), después a Mario Parra (65’) y a Matías Cavalleri (76’), así para poder buscar opciones por las bandas.

En O’Higgins, en tanto, Figueroa trató de recuperar salida con los ingresos de Matías Sepúlveda (65’), Fabrizio Ramírez (76’) y Agustín Doffo (79’), pero no hubo caso.

Curicó, que terminó jugando con cinco atacantes (García, Jaime, Quiroga, Vargas y Cavalleri), supo encontrar la llave para llevarse al partido: garra y un poco de suerte.

En los 86’, vino la primera estocada curicana. García ganó línea de fondo por la izquierda (se llevó sin problemas la marca de Magalhaes) y sacó un centro al segundo palo que encontró a Mauro Quiroga -el goleador del campeonato- casi sin marca y con opción de concretar. El gigante del Maule no lo dudó, y clavó la pelota al segundo palo donde lamentablemente Miguel Pinto nada pudo hacer.

Con el 1-1, la furia albirroja atosigó aún más a los rancagüinos que, pese a buscar, no supieron salir del pozo y terminaron cediendo los puntos tras un centro de Yerson Opazo, que tras un pivoteo previo, encontró la pierna de Juan Fuentes… la pelota se fue dentro del arco, y Curicó Unido lo dio vuelta cuando ya no quedaba nada. Corría el 90’+4’ y el pitazo de Roberto Tobar terminó por acabar con la ilusión de romper con la maldición. O’Higgins, como visitante en Curicó, no gana desde 2009 y esa racha, de una década, se mantuvo.

Con la caída, dura por cierto, los celestes se quedaron con 17 unidades, y el sábado venidero tendrán que buscar su revancha, ya que reciben a las 18.30 horas a Everton de Viña del Mar.

LO QUE DIJO EL FANTASMA

Luego de esta derrota, Marco Antonio Figueroa salió a declarar. Con la desazón de caer en Curicó, el director técnico del “Capo de Provincia” puntualizó que “ellos tuvieron a un jugador que en los últimos 8 minutos fue importante, como Quiroga, y nosotros no fuimos capaces de sostener el partido en la mitad de la cancha, y dos centros le dieron el partido”.

A su vez, el “Fantasma” comentó que, en este partido, “los errores los cometimos nosotros, el no anotar en los momentos justos, Ramón, Muñoz, Salas, tuvieron oportunidades claras para aumentar el marcador, no lo hicimos, y nos llevamos una derrota en un partido que lo teníamos controlados”.

De paso, aseguró que, “el partido pasa porque nosotros los dejamos venir mucho y a sacar centros, esa es su arma y los felicito porque ganaron un partido que tenían perdido”.

Además, Figueroa dijo que, en este lance, “el mérito de ellos fue no perder su forma de juego y aprovechar a Quiroga que hizo el empate y que después pivoteó una pelota que lamentablemente Juan puso en nuestro arco”.















Ficha del Partido

Curicó Unido (2): Jorge Deschamps; Yerson Opazo, Diego Díaz, Franco Bechtholdt (65′, Mario Parra), Felipe Saavedra (76′, Matías Cavalleri); Carlos Cisternas (55′, Gabriel Vargas), Carlos Suárez, Martín Cortés; Heber García, Sebastián Jaime, Mauro Quiroga. DT: Dalcio Giovagnoli.

O’Higgins (1): Miguel Pinto; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Raúl Osorio, Roberto Cereceda; Juan Fuentes, Diego González (76′, Fabrizio Ramírez), Ramón Fernández; José Luis Muñoz (79′, Agustín Doffo), Maximiliano Salas, David Salazar (65′, Matías Sepúlveda. DT: Marco Antonio Figueroa.

Árbitros: Roberto Tobar; Edson Cisternas, Manuel Requena, Cristian Andaur.

Amonestados: García, Quiroga, Jaime (CU); Cereceda (OHI).

Expulsado: 90’+4′, Sebastián Jaime (CU).

Goles: 0-1, 38′, Magalhaes; 1-1, 86′, Quiroga; 2-1, 90’+4′, Fuentes (AG).

Estadio: La Granja, Curicó.

Público: 4.495 espectadores.