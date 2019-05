Compañía de la Brigada de Aviación de Rancagua: Intensa jornada de instrucción militar en el sector de Nogales﻿

Fernando Ávila F.

Personal de la Oficina de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente, se trasladó hasta el jardín “Mi Gran Tesoro”, ubicado en calle Lircay Nº 1418 en la población Vicuña Mackenna, lugar donde se realizó una actividad en conmemoración de los 92 años de Carabineros de Chile y contó con la participación del Sargento Primero, Pedro Riquelme Salgado, y su can particular can «Drago”, quien realizó diferentes demostraciones que fueron muy aplaudidas.

Se interactuó con los niños, personal del jardín y apoderados, en esta actividad donde participó personal motorizado de la Subcomisaría Diego Portales, con los cuales los niños pudieron tomarse fotografías subirse a los vehículos policiales, actividad que se realizó a través de una coordinación entre Carabineros y el jardín, con el fin de que los menores conocieran la labor de Carabineros y a través de esto, y provocar una mayor integración y confianza.