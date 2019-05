Hernán Ruiz Ramírez: Fallece voluntario Insigne de la Primera Compañía de Bomberos de Rengo ﻿

– A juicio del legislador, es importante contar con una ley corta que defina atribuciones, competencias

y recursos de los nuevos gobernadores regionales para así enfrentar de la mejor forma de lo que se ha definido como paso trascendental en lo que respecta a la descentralización del país.

Gina Pérez Orellana

Fotos : Nico Carrasco

El senador PPD, Ricardo Lagos Weber en una visita al diario El Rancagüino, dio su parecer ante diversos temas entre ellos; el que tiene que ver con las próximas elecciones en octubre del próximo año, momento en que se realizará elecciones de gobernadores regionales.

En ese sentido, el legislador manifestó que el proceso que se vivirá en el país, apunta a que exista más independencia, mayor descentralización y si bien existen puntos administrativos por definirse como las competencias y atribuciones que tendrían las nuevas autoridades “Aquí nadie va a retrasar las elecciones, pero creo que podemos hacerlo mejor transversalmente se han detectado cosas por mejorar o anticipar para que así cuando lleguen las nuevos gobernadores tengan las atribuciones, competencias y recursos que se requieren”, esgrime Lagos.

“El tema de la descentralización y la elección de gobernadores es un tema relevante, y es importante centrar si estamos preparados para enfrentar lo que se viene, es por eso que una ley corta se hace imprescindible ya que se identifican algunos vacíos que hay que despejar que tiene que ver lo que ocurrirá con el nuevo gobernador, libertades y atribuciones que tendrá”.

Así también destacó que no existe nada en relación a recursos que tendría este nuevo rol “No hay nada en relación a recursos y rentas regionales futuras. El gobierno recién en octubre de este año comprometió un proyecto de ley y se ha hecho ver aquello” resaltó.

Algunos sectores políticos del país han señalado que no existe claridad con respecto a la forma en que esta nueva autoridad regional, electa vía voto popular, se relacionará con el delegado presidencial y el administrador regional. A ello hay que agregar además la definición de la ley de rentas regionales y/o la forma en que se distribuye en Fondo Nacional de Desarrollo Regional. “Hay muchos que desconocen los cargos que existirán sus atribuciones, que servicios estarán dependiendo de ellos. Hay temas que se están abordando y surgen distintas posiciones. Eso sí soy claro en señalar que esto no se retrasa, las elecciones serán en octubre del próximo año, pero creo que estamos a tiempo de asegurar que las cosas salgan bien, eso es todo”, recalca Lagos.

En lo que respecta a la posibilidad de que se concrete la ley corta aseveró que “hay voluntades y es muy necesario tener el financiamiento para cada área de desarrollo de cada región”.

DESASTRE DE RANCAGUA

Consultado sobre lo que está viviendo nuestra región en lo que respecta a lo que se ha definido como “Desastre de Rancagua” , el parlamentario manifestó que su preocupación apunta que esto no sea sólo una punta de algo que esté sucediendo en otros lugares de nuestro país “ver fiscales persiguiendo a sus pares, pasar de ser persecutores a perseguirse entre ellos es un tremendo daño, más allá de que se espera que el proceso siga su curso normal no hay duda que la comunidad queda perpleja”. En ese sentido apuntó a que ser cauto y que espera ver los resultados que arrojará toda la investigación y por lo tanto no se apura en anticipar, donde si bien no descarta por ejemplo discutir la idea de algunos parlamentarios de poder –por ejemplo- acusar constitucionalmente a los fiscales, señaló que no es el momento adecuado. “Yo esperaría un poco, prefiero ser cauto, esperar ver resultados y luego vería ese tema”. Pues al aventurarse a una acusación el legislador cree que daría luces a que a la ciudadanía creyera que habría una “intervención” y no dejaría que se resuelva el tema en las instancias que correspondan