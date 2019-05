Apoderados realizaron manifestación : Denuncian posibles tocaciones de profesor a alumnas de colegio rancagüino

– Leonardo Fuentes, Seremi de Educación resaltó que aún hay mucho por hacer y los insta a reforzar para avanzar en ello.

Gina Pérez

Fotos : Nico Carrasco

El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad liberaron durante el día de ayer jueves los resultados de la prueba Simce 2018, que fue aplicada en los establecimientos educativos en todo el país, para los niveles de 4° y 6° básico y II medio. En la oportunidad el exámen evaluó las materias de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. Adicionalmente midió otros aspectos como la convivencia y el clima escolar, los que fueron comparados con los resultados obtenidos en la prueba anterior. En ese contexto, la autoridad regional, Leonardo Fuentes, manifestó que “en general estamos en la media nacional, lo que a su juicio no lo deja muy satisfecho ya que apunta a estar sobre los puntajes destacados”. En ese sentido resaltó que en algunos indicadores muestran una mejora significativa, pero aún hay mucho que hacer resaltó con el objeto de avanzar en los resultados “prácticamente estamos casi a la par con los mismos logros que a nivel nacional en los ramos donde fue aplicado el Simce ejemplo es que en lectura obtuvimos 270 puntos en la región y en el país el puntaje fue de 271” citó Fuentes. Algo parecido ocurre en los alumnos de 6 básico donde fue de 248 puntos y 250 en el país y en segundo medio 248 y en el país 249. Datos que dejan no muy conformes al Seremi y lo insta a esmerar los esfuerzos para mejorar dichos resultados futuros “No me deja contento y nos invita a reforzar para así avanzar en eso”. En relación a los resultados completos, Fuentes expresó que se esperaba que se entregarán los datos completos para así informar de ellos, sin embargo pudo adelantar extraoficialmente que El Liceo de Niñas y el colegio Aurora de Chile figuran dentro de los destacados, sin embargo no contaban con la información detallada para así darla a conocer de manera responsable y oficial.

BRECHA APRENDIZAJE

Siguiendo el análisis Fuentes aclaró que en lo que respecta a las brechas de aprendizaje entre los colegios de menor y mayor nivel socio económico existe una disminución importante no menor. Por ejemplo en el año 2008 en lectura en cuarto año básico fue de 64 y en el 2018 es de 58. En sexto básico fue de 60 en el 2008 y en el año 2018 es de 61 y en segundo medio de 84 bajó a 54 “eso es muy importante y significativo, algo parecido ocurre en matemáticas donde también hubo una baja considerable”. Sin embargo es claro en expresar y dejar expuesto que si bien los resultados muestran que la brecha se acorta aún los resultados del Simce se mantienen dentro de la media nacional y no existen importancias significativas “se mantienen, no hay un avance significativo y como región estamos dentro de la media, pero reitero que esperamos poder avanzar en esto y lograr resultados en el futuro más destacados en el país”, señaló.

Es por ello que apuntó a que reforzarán en algunos puntos para así lograr mejores resultados en ello adelantó que en la actualidad existen programas que apuntan a ello, uno es el plan lector que está comprobado absolutamente que los alumnos que no leen en primero básico no tienen comprensión lectora luego en cursos superiores por lo que presentan dificultades. En otro punto el ausentismo escolar es otro de los ámbitos que no deja indiferente a Fuentes ya que tiene claro que alumno que no asiste a clases no aprende y por ende esa ausencia no permite que el sistema escolar puedan impartir el proceso de aprendizaje de buena forma, cabe destacar que a nivel nacional las cifras de inasistencias es de un 28,7% y en la región es de un 22,3%. ( reiteradas y graves) “Aún así es un porcentaje alto y también es preocupante y hace que busquemos la manera de revertir esa cifra y que asistan a clases, muchos son rurales y en algunos casos los mismos municipios colocan buses de acercamientos con fondos Faep – Fondo de apoyo a la educación pública-”.

Mujeres mantienen ventaja en lectura por sobre los hombres

La medición arrojó a nivel nacional que existe avances significativos en Comprensión de Lectura, donde cerca de siete mil estudiantes de cuarto básico lograron subir hasta el nivel «adecuado», aunque el promedio se mantuvo en 271 puntos.

Mientras tanto, las mujeres mantienen su ventaja en relación a los hombres, con una brecha que aumenta en los niveles superiores. De esta manera, la separación en cuarto básico es de ocho puntos, en sexto básico es de 11 puntos y en segundo medio supera las 15 unidades.

Además, no se registran diferencias significativas desde los años anteriores en Matemáticas y Ciencias.