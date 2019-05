Santa Cruz recibe este sábado a Melipilla urgido por una victoria

Los Unionistas no ganan hace un mes en la Primera B y hace más de dos meses en casa. Hoy por hoy comienzan a complicarse con el descenso. Es por eso que, en casa, esperan poder sumar y respirar en la Primera B.

Ricardo Obando

La racha negativa de Deportes Santa Cruz en la Primera B, donde acumula cuatro fechas sin ganar sumando solo un punto de 12 posibles, tiene al conjunto Unionista complicado con las últimas posiciones en la Primera B 2019.



Luego de un arranque prometedor, que lo tuvo inclusive en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso, la irregularidad fue la tónica y también la ausencia de goles en portería rival.



Tras la última victoria que consiguió, el 13 de abril frente a Santiago Morning en La Pintana (3-1), el conjunto que adiestra Osvaldo Hurtado se anota duelos frente a Rangers (1-1), Deportes Copiapó (0-3), Deportes La Serena (1-3) y San Luis (1-2). Esos marcadores lo tienen ubicado en la posición 12 con 12 puntos, a solo tres del colista Magallanes.



De ahí que, el partido de este sábado frente a Deportes Melipilla en el estadio Joaquín Muñoz García es clave. El conseguir un triunfo, será más que importante para la confianza en el grupo de jugadores y cuerpo técnico. Esto porque, la considerable baja que han tenido en el último mes, los complicó de sobremanera en la competencia.



Para este partido, comentó Hurtado, “nos tenemos que recuperar anímicamente porque no habíamos sufrido tres derrotas consecutivas”.

Además, esperan ganar ya que, en casa, no festejan un triunfo desde el pasado 16 de marzo, ocasión en que derrotaron a Unión San Felipe (2-0).

Este encuentro del sábado frente a los “Potros”, será arbitrado por Fernando Vejar, Carlos Carrasco, Felipe Coñolef y Omar Oporto.



Cabe consignar que, en la fecha 13 del torneo, también se registrarán los siguientes partidos: Barnechea vs Cobreloa; Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó; Deportes Temuco vs Deportes Puerto Montt; Magallanes vs Deportes Valdivia; Santiago Morning vs Deportes La Serena; Rangers vs San Luis, y; Unión San Felipe vs Ñublense.