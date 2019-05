Ruta H-10: Colisión frontal deja un fallecido en el sector La Cantera

Tanto el alcalde como su abogado indicaron que no había antecedentes en la carpeta investigativa que permitieran realizar una formalización.

Fernando Ávila Figueroa

Para este 24 de mayo estaba programada la audiencia de formalización contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, esto en el marco de la investigación por el posible delito culposo de malversación de caudales públicos, sin embargo, este viernes se conoció una noticia que podría dar un giro en la investigación, el Ministerio Público solicitó que se deje sin efecto esta formalización.

Según consigna La Tercera, la vocera de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Sandra Reveco, habría señalado que esto se debe a que «en relación al principio de objetividad, y solo en lo que dice relación con la formalización del alcalde de Rancagua, se solicitará al Juzgado de Garantía que se deje sin efecto esta audiencia de formalización». Se agrega que “se ha hecho un análisis preliminar tanto de los antecedentes de la investigación como de la evidencia”.

Pese a ello, se solicitó el alzamiento del secreto bancario del alcalde Soto, a lo cual este habría accedido. Conversamos con el alcalde, Eduardo Soto, quien sostuvo que cuando la Fiscalia Nacional decide quitarle las causa al Fiscal Moya, sin duda, y a su juicio, fue una muy buena señal, ya que demostraba que no se estaban haciendo bien las cosas.

Agregó que era muy curioso que habiendo hecho la denuncia y la única querella ante situaciones irregulares que descubrieron en la administración anterior del Teatro Regional, aparecieran hoy en día casi como responsable, por lo que no había una explicación razonable. “Lo asumo con la tranquilidad del principio, con la tranquilidad de quien nunca ha hecho mal uso de recursos públicos, y situaciones irregulares que he conocido han sido puestas a disposición inmediatamente en las entidades que corresponden, aplicando la sanciones administrativas que corresponden, por lo tanto fue un momento difícil que lo hemos enfrentado con la fe en Dios, y con el apoyo de la familia, y de cientos de personas que de diferentes formas me hacían sentir su adhesión”, dijo el alcalde.

Eduardo Soto indicó que lo oficial es la solicitud de suspensión de esta audiencia, por lo que se procederá a dejar sin efecto la audiencia de formalización, sólo en su caso, desconociendo si en un futuro pueda ser programada una nueva audiencia, destacando que por ahora lo importante es lo que señala la Fiscalía, lo que dice relación con que no habrían antecedentes que justifiquen una audiencia de formalización.

Por su parte, el abogado del alcalde, Mario Vargas, sostuvo que la noticia la tomaron con tranquilidad, y conformes, sin embargo, adujo que nunca van a estar contentos cuando un funcionario público como el Fiscal, Sergio Moya, “en una investigación que ha sido irresponsable, arbitraria, e ilegal, causa un daño como le ha causado familiarmente, y profesionalmente al alcalde”.

Vargas adujo que esto ratifica lo que han indicado desde un principio, de lo injusto que era todo esto, no explicándose la razón por la que el Fiscal Moya tomó la decisión de que entraran en un conflicto donde no tenían ningún grado de participación. “Un conflicto que aparentemente era personal entre él y otros funcionarios de la Fiscalía. Nosotros siempre hemos sostenido que mi representado es inocente de los cargos. La decisión de la Fiscalía Metroplitana Sur la tomamos con tranquilidad, porque volvemos a confiar en la institucionalidad, en el Ministerio Público, que es una institución muy importante, y más que nada en el principio de objetividad. No habían antecedentes para inculpar a mi representado, lo vamos a sostener, y los vamos a acreditar al final de la investigación”.

El abogado, sin embargo reconoció que siempre existe la posibilidad de que el Ministerio Público investigue, asegurando que, en este caso en particular, no hay antecedentes para una futura audiencia de formalización. ”Aquí no existen antecedentes para formalizar”, enfatizó el abogado de Eduardo Soto.