Celestes vivieron una jornada de dulce y de agraz

Tres instituciones de la zona participarán del torneo que reúne a elencos desde Valparaíso a Talca. La tercera división del baloncesto nacional otorga pasajes para la Segunda División LNB.

La Liga FebaChile está a punto de comenzar. La denominada tercera división del básquetbol chileno se iniciará el próximo fin de semana, y serán tres los equipos de la región de O’Higgins que dirán presentes.

El viernes pasado, la Federación Chilena hizo entrega del formato de torneo a todos los conjuntos participantes. En ese sentido, los cuadros de la región estarán ubicados en el mismo grupo, el C junto al cuadro de Truenos, de Talca.



Es así como, Club Árabe, Rancagua CAF y Básquetbol San Fernando disputarán la clasificación a la siguiente ronda jugando en seis fechas de ida y vuelta.



En la primera fecha, que se jugará el sábado 25 y domingo 26, Rancagua CAF visitará a Truenos en la región del Maule el sábado a las 20.00 horas (en gimnasio a definir), mientras que Árabe será local el domingo a las 19.00 horas en el gimnasio de la Asociación en calle Cuevas frente a San Fernando.



Cabe consignar que, los otros elencos, fueron agrupados de la siguiente manera: Grupo A; San Juan Evangelista, Árabe de Valparaíso, Luis Matte Larraín, Liceo Mixto y Palestino. Grupo B; Estadio Español, Boston College, New Crusaders, Central Santiago y Villa Alemana Basquet.

El fixture para los nuestros

Fecha 1 (25 y 26 de mayo): Truenos vs Rancagua CAF; Árabe vs San Fernando.

Fecha 2 (2 de junio): Truenos vs Árabe; Rancagua CAF vs San Fernando.

Fecha 3 (16 de junio): Árabe vs Rancagua CAF; Truenos vs San Fernando.

Fecha 4 (29 y 30 de junio): San Fernando vs Árabe; Rancagua CAF vs Truenos.

Fecha 5 (13 y 14 de julio): San Fernando vs Rancagua CAF; Árabe vs Truenos.

Fecha 6 (27 y 28 de julio): San Fernando vs Truenos; Rancagua CAF vs Árabe.