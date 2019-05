Dos personas fallecidas y 85 accidentes de tránsito dejó fin de semana largo en la Región

Carabineros realizó más de 9 mil controles vehiculares y cursó 346 infracciones por velocidad.



Fernando Ávila F.



Carabineros de la Sexta Zona informó que a pesar de las numerosas campañas preventivas realizadas, durante el fin de semana largo con interferiado por celebración de las “Glorias Navales”, se registraron 2 personas fallecidas y 85 accidentes de tránsito en la Región de O´Higgins.

Entre las 00:00 del día viernes 17 y las 24:00 horas del martes 21 mayo, Carabineros redobló sus esfuerzos operativos realizando 9 mil 80 controles preventivos en toda la región, 150 controles conjunto con Senda, deteniendo a 30 personas por conducción en estado de ebriedad e infraccionó a 5 conductores bajo la influencia del alcohol.



Durante las jornadas, el personal policial infraccionó a 346 personas por conducir a exceso de velocidad, 13 por no respetar las señaléticas, 41 por no hacer uso del cinturón de seguridad y 12 por no utilizar el sistema de retención infantil. Además, las pruebas con narcotest, permitieron la aprehensión de 2 sujetos, quienes quedaron a disposición de la fiscalía respectiva.



Uno de los accidentes fatales ocurrió durante la mañana del martes a la entrada del fundo Carén, comuna de Mostazal, donde se produjo el volcamiento de vehículo menor, dejando un lesionado y un fallecido en el lugar.