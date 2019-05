Confirman programación para el salto inicial en la Liga FebaChile

El sábado y domingo, los tres quintetos de la región dirán presente en el certamen también llamado como la Tercera División del baloncesto nacional.

Ricardo Obando

Este fin de semana comienza la Liga FabaChile. El certamen, considerado como la Tercera División del baloncesto nacional tendrá en el parquet a los tres elencos de la región de O’Higgins.



Es así como, este sábado a las 20.00 horas, en el gimnasio Cendyr Sur de Talca, Rancagua CAF tendrá su estreno en estas lides visitando a Truenos.

Mientras que, el domingo, a partir de las 19.00 horas en el gimnasio de la Asociación de Básquetbol de Rancagua, Árabe iniciará su segunda temporada en este certamen recibiendo a los novatos de San Fernando.

Por esta competencia, además, se disputarán los lances entre Árabe de Valparaíso vs Palestino, Boston College vs Villa Alemana Basquet, Luis Matte Larraín vs Liceo Mixto de Los Andes, y New Crusaders de Valparaíso vs Central Santiago.