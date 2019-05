Colchagua recibe a Fernández Vial buscando recuperar la cima de la Segunda División

El partido se jugará esta tarde a contar de las 18.00 horas en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.

Ricardo Obando.

La tarde de este sábado, en San Fernando, Colchagua CD tendrá un complejo desafío con miras a poder recuperar la cima de la Segunda División.



Los pupilos de Francisco Arrué, que vienen de caer en Arica (por 3-1), buscarán en la cancha del estadio Jorge Silva Valenzuela puntos que le permitiría recuperar el liderato del torneo, frente a un Fernández Vial que viene de dos victorias consecutivas.



Para el juego de hoy, los blancos -con 13 puntos- recuperan a Roberto Riveros, goleador del equipo que estuvo ausente en la fecha anterior por suspensión, y cuentan de esta manera con plantel completo para afrontar el partido, ante un rival -con 8 unidades- que tiene entre sus filas al destacado volante Arturo Sanhueza.



Este duelo, será arbitrado por Diego Vidal, Johnny Harasic, Cindy Nahuelcoy y Francisco Gaggero.



En la fecha 8 del certamen profesional, General Velásquez no verá acción ya que tendrá que cumplir con su fecha libre. Los demás partidos serán: Deportes Colina vs Deportes Recoleta; Vallenar vs San Marcos de Arica; Independiente de Cauquenes vs Lautaro de Buin, y; Deportes Iberia vs San Antonio Unido.