Declaran primera alerta ambiental del año para este domingo

Con 25 años en la institución uniformada, la Sargento Sánchez sabe de sortear obstáculos y de salir adelante en la vida. Con un hijo con síndrome de Asperger, padres con Alzheimer y demencia senil a los que diariamente debe atender y con un incendio de su casa a cuestas, sabe que la vida le ha golpeado fuerte, pero está convencida que todo sacrificio vale la pena si hay amor. “Mi hijo es la fuerza que me hace levantarme cada día. Es la fuerza de mamá que a uno la hace seguir adelante sin importar lo que pase; Él es el motor de mi vida”.

Gisella Abarca







A las 06:00 de la mañana parte el día de la Sargento Primero Carolina Sánchez, quien pone su impecable uniforme, se peina, se maquilla, para partir a la Primera Comisaría de Rancagua, ubicada en San Martín y estar en su puesto de trabajo puntual para comenzar una nueva jornada laboral en el centro de la capital regional.



No obstante, antes de eso, alista a su hijo Leonardo Alonso para ir al colegio Interamericano, mochila en mano, se despide de él hasta la tarde, pues un transporte lo traslada hasta el colegio. Luego atiende a sus padres de 80 y 89 años, su madre con Alzheimer, su padre con demencia senil; les prepara algo de comer a la espera que llegue la señora Marina, quien los atiende durante el día mientras ella realiza sus labores de funcionaria de Carabineros.



Ahí parte el día laboral para la Sargento Primero Sánchez, quien de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, hace cinco años, se encuentra en el Retén Móvil ubicado en el Paseo Independencia de Rancagua atendiendo amablemente dudas, preguntas o consultas que los transeúntes se acercan a realizar.



Para eso dice “acá trato de desconectarme de la casa, es difícil, pero lo intento. He tenido una vida difícil, mi vida junto a mi hijo ha sido esforzada, sacrificada, porque uno tiene un proyecto, una imagen de vida, de mamá e hijo distinta a la que vivimos nosotros como Carabineros”, sostiene la Sargento Primero Sánchez.



Agrega “Ser Carabinero es un desafío grande, y ser mamá Carabinero más aún, porque nuestros hijos tienen que comenzar a madurar más rápido que otros niños, porque se tienen que adecuar a un sistema de trabajo de nosotras como Carabineros, que aunque tengamos claro que nosotras somos los funcionarios, y no nuestras familias; igual nuestros cercanos se tienen que adaptar a nuestros horarios y nuestro funcionamiento”, expuso la Sargento Primero.



En este contexto expone “Cuando pequeño mi hijo, desde el año 2 meses, se tuvo que criar en sala cuna y jardines, luego escuela de lenguajes, quedándose -ya más grande- en oportunidades solo, para que yo pudiera salir a trabajar porque yo soy mamá soltera, y no tenía a quién recurrir”, agrega.

ALGO DE SU HISTORIA

La Sargento Primero Carolina Sánchez, rancagüina de nacimiento, entró a la Escuela de Suboficiales de Carabineros el 1994, un año más tarde se trasladó a la Octava Región, a la Prefectura de Arauco donde estuvo 12 años, desde donde solicitó su traslado a Rancagua por la salud de su pequeño Leonardo Alonso quien no cumplía los 2 años de vida llegando en el 2007 a la Prefectura de Cachapoal.



En un principio, llegó a vivir con sus padres, rancagüinos de toda la vida de la Población San Francisco con los que vivió por tres años, pues en el 2010 postuló a la Escuela de Suboficiales donde optó al grado de Sargento Primero. En ese tiempo, con el apoyo de sus padres y de entidades educacionales, se organizaba para salir adelante con su hijo, su estudio y su trabajo.



No obstante, en el año 2012 recibió una noticia de la cual no estaba preparada “a mi hijo se le detectó su condición TEA (Trastornos del Espectro Autista) y se le diagnosticó síndrome de Asperger y uno empieza a cuestionarse muchas cosas y por qué pasa eso. Su condición siempre la asociaban a déficit atencional, hasta que un neurólogo le diagnosticó su síndrome y de a poco ha ido saliendo adelante. Ahora se está adaptando a un nuevo sistema en el colegio. Así creció a empujones mi hijo”, sostuvo la Sargento.



Una vez de vuelta en la región de O’Higgins, y ya más establecida, arrendó una casa frente a sus padres en la población San Francisco “tuve la buena suerte de encontrar una casita cerca de mis papás, así estaba pendiente de mi hijo y mis padres, porque mi mamá comenzó a presentar características de Alzheimer, así que comencé a hacerme cargo de ella. Uno no espera encontrarse con esas situaciones, pero la vida es así y hay que continuar”, sostiene.



Fue vecina de sus padres hasta el 19 de mayo del 2018, fecha en que se desató un violento incendio por un desperfecto eléctrico que detonó el fuego, provocando la pérdida total de la vivienda que era su hogar “era sábado por la noche. Mi hijo no estaba, andaba donde un amigo, yo había salido de servicio a las 20:00 horas, fui a ver a mis padres, le di once, los acosté, me fui a la casa, y el incendio comenzó como a las 22:00 hrs. Nosotros somos rescatistas de gatos –acogen gatitos de la calle- y si no es por ellos, yo muero en el incendio, porque no dejaban de maullar. Me levanté y estaba la embarrada en la casa, estaba todo lleno de humo, el fuego había consumido todo”, recuerda aún con tristeza.



No obstante, levanta la cabeza y como mujer chilena y luchadora, continua “recibí mucha ayuda de mis colegas que hicieron muchos beneficios para ayudarnos y de gente que jamás había visto y se los agradezco. A los vecinos, al colegio de mi hijo, los animalistas, todos nos ayudaron mucho. Con todo eso, me fui a la casa de mis papás, donde todavía estoy, pero de a poquito levantando nuestra nueva casa que la estamos haciendo dentro del mismo sitio de mis padres. No puedo dejarlos solos, ahora menos que nunca, porque mi padre tiene demencia senil y es muy inquieto”.



Explica que por el día, a sus padres Carmen Belmar y Sergio Ríos, los acompaña una cuidadora de 08:00 hasta las 16:00 horas, mientras la Sargento Primero Carolina Sánchez trabaja “Luego me voy a la casa y tengo que hacerme responsable de ellos, ahí tomo ese turno yo. Ese es mi día; casa, trabajo, casa. Por aquí, por allá me las arreglo para que todo calce. Mi problema es cuando me toca turno fin de semana, ahí comienzo el miércoles a pensar cómo lo voy a hacer ese fin de semana. No tengo permiso para enfermarme, para fallar, para faltarles, porque no tengo a quién recurrir. Tengo dos hermanas, pero no viven en esta región y mi sobrina Paula Medina que me ayuda, pero también tiene su familia”. Agrega “Gracias a Dios cuento con la comprensión de mi jefatura, mi capitán Juanett Chabouty (Jefa Operativa de la Primera Comisaría de Rancagua) que se ha portado excelente y me tiene en este servicio que es el que más se me acomoda”.



Al consultarle de dónde saca las fuerzas para continuar cada día, sin dudar responde “Mi hijo es la fuerza que me hace levantarme cada día, es la fuerza de mamá que a uno la hace seguir adelante sin importar lo que pase o lo que haya pasado; él es el motor de mi vida; y uno aprende a ser práctica, porque yo no sirvo enferma y tengo que estar firme. Sé que soy el pilar de mi casa y si caigo, no sirvo… Había pensado en cumplir mis 25 años de servicio -que los cumplí en marzo- y retirarme a descansar; pero ahora adquirí deudas para levantar mi casa y no puedo retirarme. Hay que seguir luchando para salir adelante”, respira resignada.

Y usted ¿dónde queda?… “después -responde- primero mi hijo, luego mis padres, mi trabajo y después yo. No tengo tiempo para nada. Ojalá el día fuera más largo. Me gustaría disfrutar más a mi hijo, el tiempo pasa tan rápido, pero también sé que mis papás me necesitan y a ninguno de ellos les puedo faltar. A pesar de eso soy feliz, porque los tengo vivos y ellos son mi tesoro, ellos son mi familia”, finaliza.