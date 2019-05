No habría participación de terceros en muerte de joven de la comuna de Placilla

Algunas de ellas han perteneciendo a familias que quisieron deshacerse de ellas. Al momento de la entrega no se solicitan mayores antecedentes de la procedencia.

La mañana de este viernes personal de Carabineros de la Región de O’Higgins mostró las armas de fuego que a la fecha han sido decomisadas en diferentes procedimientos policiales, así como otras que han sido entregadas de manera voluntaria. Se trató sólo de una muestra del armamento, ya que el Jefe de la Sexta Zona, General, Patricio Figueroa Esperguel, dio a conocer que son un total de mil 345 las armas, las que han sido incautadas o recibidas, llamado que tiene relación con la campaña, “Entrega Tu Arma”.



La autoridad agregó que al momento que la persona de manera voluntaria entrega el arma no tiene ninguna consecuencia legal, ya que en ese instante no se investiga la procedencia pese a que no haya estado inscrita, ya que por lo general se trata de armas que han pertenecido a familiares que han fallecido, destacando que lo importante es que dicha arma se entregue.



Según el General, esto demuestra que las campañas que se han realizado han dado frutos, teniendo en cuenta la gran cantidad de armas de fuego de todo tipo que fueron recibidas. La mañana de este viernes se exhibieron 446 armas de fuego, y muchas de ellas, que no fueron mostradas, son medios de prueba que posee el Ministerio Publico en la investigación de algunos ilícitos.



El destino de las armas próximamente será su destrucción en la ciudad de Santiago, destacando el General que se trata de una campaña que en la Región de O’Higgins ha tenido bastante éxito.



Por su parte, el Intendente de la Región, Juan Manuel Masferrer, destacó que se trata de armas que salen de circulación, y que próximamente serán destruidas, armas que en su minuto fueron utilizadas para el deporte, pero que las familias voluntariamente las entregaron, así como también la existencia de armas artesanales, confeccionadas por delincuentes que con anterioridad fueron usadas por los antisociales. “Lo importante es que son armas que dejan de estar en circulación, dejan de estar en riesgo de que las puedan tomar personas que le van a dar un mal uso e incluso podrían ser utilizadas en algún tipo de delito, por lo que el llamado es a mantener esta campaña, y que las personas si tienen armas en su poder las entreguen voluntariamente”, dijo Masferrer.