Show en vivo de «Casa de Muñecos» se presenta a fin de mes en Teatro Regional de Rancagua

Los Unionistas esperan confirmar la victoria que consiguieron el fin de semana pasado. Frente al equipo chillanejo quieren una victoria que los aleje aún más de las posiciones del descenso.

Ricardo Obando.

A seis puntos del colista y a tres de la liguilla. Ese es el actual panorama para Deportes Santa Cruz en la Primera B. A dos fechas del término de la primera rueda, los Unionistas esperan acabar con la irregularidad que han mostrado y así volver a la victoria en condición de visitante.

Tras derrotar en la jornada anterior de Melipilla, los dirigidos por Osvaldo Hurtado tendrán este domingo un duro compromiso fuera de casa. En el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense, que marcha un punto abajo de los santacruzanos (16 contra 15), los forasteros quieren salir victoriosos para tomar confianza de cara al siguiente partido, cuando reciban al líder Cobreloa en el Joaquín Muñoz García.

El DT Osvaldo Hurtado expresó que, “tenemos un equipo aguerrido, que la tiene que pelear”. Es más, indicó que tienen conciencia de que, “esto va a ser muy duro, nosotros tenemos una diferencia enorme de dinero con el resto”. Y ante tal realidad, y cuando aparecen voces pidiendo refuerzos para el segundo semestre, el estratega fue más allá y comentó que, “podríamos estar en la plaza con una cajita juntando plata para traer lo que nos falta”.



Este encuentro será arbitrado por Francisco Gilabert, quien será secundado por Víctor Pasmiño, Leonardo Abarzúa y Cristian Andaur.

Finalmente, consignar que, en la fecha 14 de la B, se jugarán los siguientes partidos: Deportes Melipilla vs Deportes Puerto Montt; Cobreloa vs Magallanes; Deportes La Serena vs Rangers; San Luis vs Barnechea; Copiapó vs Unión San Felipe; Santiago Wanderers vs Santiago Morning, y; Deportes Temuco vs Deportes Valdivia.