Figueroa quiere a un delantero y la mira está puesta en la B

Tras el partido en Concepción, el director técnico de O’Higgins sostuvo que lo que le falta a este equipo es gol, finalizar la jugada y en la categoría inmediatamente inferior hay elementos que pasan por un buen momento como Marcos Sebastián Pol, Ignacio Lemmo o Enzo Gutiérrez.

Ricardo Obando.

Culminado el primer semestre del torneo O’Higgins inicia el proceso para poder reforzarse. Los celestes carecen de gol, según Marco Antonio Figueroa, y allí apuntan, a buscar un centro atacante que cumpla con lo que tiene que hacer un “9”: goles.



Los escasos aportes de Gustavo Gotti y Renzo López, extranjeros que debían estar llamados a cumplir con esa condición, más los buenos intentos de David Salazar y Lucas Fierro, canteranos que han debido asumir la responsabilidad que le correspondía a Gotti y López, los obliga a mirar a la categoría inmediatamente inferior, debido a la reglas y normas del campeonato.



En el sur, Figueroa expresó que “hemos llegado a la conclusión que necesitamos tres jugadores, pero no jóvenes, mayores, de calidad y que puedan soportar un cambio. Necesitamos una banca que sea más fuerte para aguantar este tipo de partidos” y que “se va a buscar primero que nada a un delantero”.



Es más, apuntó que, “no estoy mirando a ningún jugador que esté en la Primera División, estoy mirando a la B, tengo a muchos jugadores que yo he dirigido en esa categoría, y el martes veremos, tengo reunión con los directivos”.



A su vez, puntualizó que “a nosotros nos falta gol, y vamos a tratar de traer gente que tenga eso y que nos ayude a culminar la jugada”. Es más, expresó que para poder tener eso, necesita a un hombre que ayude tanto a Maximiliano Salas y a José Luis Muñoz en función de ataque. Por eso, aclaró, “completando ese tridente podríamos tener eso”.



Pero también, lanzó una crítica interna respecto a cómo está conformado el plantel. “En los once jugadores que yo elija, necesito competencia, porque hay algunos que están muy seguros de jugar y eso no me gusta”, dijo.

NOMBRE DE LA B

A una fecha de culminar el primer semestre en la Primera B, hay varios atacantes que han rendido y con goles en sus respectivo equipos.



Figueroa lo que pide es experiencia, elementos que puedan soportar la presión, y el primero que salta a la vista es el máximo artillero de esta categoría. Marco Sebastián Pol se anota con once tantos por Deportes Valdivia, cuadro que no está repitiendo la campaña del año pasado, ya que marcha en la posición 14 con la misma cantidad de puntos. Pol, con 31 años, calza en lo que quiere el “Fantasma”, tiene gol y además recorrido, con pasos también por Cobreloa, Coquimbo Unido y Audax Italiano. Pero, para intentar contar con sus servicios, además de la negociación con Valdivia, tienen que liberar un cupo de extranjero, ya que el goleador de los sureños es argentino.



Otro que anda bien en la serie, y que también es foráneo, es Ignacio Lemmo. De 29 años, el uruguayo registra ocho goles con Deportes Puerto Montt y en toda su carrera, jugó -entre otros- en Rentistas, Bella Vista y Racing de Montevideo, ha anotado 55 dianas.



Pero hay un viejo conocido, que no ocupa carta extranjera, que es chileno (nacionalizado) y que disputó una final con O’Higgins hace un par de temporadas (2012): Enzo Gutiérrez. El “9” de Santiago Wanderers si bien en este semestre solo ha anotado en seis ocasiones, en la temporada anterior dobló aquella cifra, siendo pilar de la campaña que casi devuelve a los porteños a Primera.



En Rancagua, entre las temporadas 2010 a la 2012, Enzo festejó en 34 oportunidades, hecho que le valió ser vendido posteriormente a la Universidad de Chile.



Es decir, Gutiérrez es un jugador probado y que también cumple con el perfil solicitado por el entrenador.



Cabe consignar que sobre este tema, Marco Antonio Figueroa, agregó también que “sabemos que los que tienen que llegar tienen que ser jugadores de experiencia y que nos vengan a aportar, no a estorbar”.

Respecto a los otros puestos, estos estarían ligados el medio terreno. “Si podemos traer a esos tres jugadores, que sea para sumar y para jugar, esa es mi intención”, cerró el DT.

Del partido en Concepción

Respecto al 1-1 que cerró el primer semestre, Figueroa sostuvo que, para hacer ganado en el sur, “faltó meter otro gol, pero dentro del balance, en el primer tiempo tuvimos las ocasiones para irnos al descanso con mayor ventaja, pero en el segundo tiempo, con mucha agua, nos empatan el partido”.



Junto con ello, el DT expuso que, “pudimos haber hecho algo más, Lucas Fierro tuvo algunas, Salas pudo aumentar el marcador, pero los goles que no haces te los marcan a ti”.



Además, a modo de balance de las primeras 14 fechas, expresó que, “estoy contento con lo hecho hasta ahora. A lo mejor los puntos son mezquinos, porque ningún equipo nos pasó por encima, y creo que los rivales no nos han superado y tenemos jugadores muy jóvenes” y que “pelear en ese tipo de circuntancias, creo que lo hemos hecho bien”.