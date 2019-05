EDITORIAL: La leña y la comunicación

Llegó el invierno, lo que dio paso al periodo del año donde comienzan a declararse las alertas ambientales por el alto nivel de material particulado grueso en el aire. Hace poco ya vivimos la primera alerta, pero ya han sido un par los días con aire malo. Las lluvias nos aliviaron un poco el panorama.



Nos llama la atención, que a diferencias de otros años, a esta altura no existan masivas campañas de parte de autoridades para concientizar a las personas sobre las enfermedades y problemáticas que se generan a raíz de los altos índices de contaminación. Incluso, podríamos decir que la primera alerta ambiental pasó sin pena ni gloria ya que siquiera todas las redes sociales de los diversos servicios públicos difundieron la declaratoria.

Ya estamos terminando mayo y en junio tendremos el pick de emergencias. La leña es el principal contaminante, al menos eso nos dicen los pocos estudios que hay para la realidad de nuestra zona, entonces nunca está de más en insistir en el mensaje de cambiar la leña y no volver una y otra vez sobre el complejo mensaje entregado durante la administración anterior sobre que la leña no se puede utilizar, salvo que tenga tal porcentaje de humedad o que se tenga x calefactor. Una cosa es lo que dice la normativa y otro el mensaje que comunicacionalmente se decide resaltar, y este no es otro que simplemente no utilizar leña. Sobre todo sabiendo que aún no se puede controlar la generación de material particulado 2,5 que es uno de los más dañinos. Al respecto aún seguimos a la espera de que la autoridad entregue luces de cómo será el plan de descontaminación nuevo, principalmente si tomamos en cuenta de que ya casi ha pasado un año de la declaración de zona saturada por PM 2,5.

Seamos proactivos y tomemos conciencia para no pasar un invierno saturado y donde los niños y adultos mayores son los más perjudicados. Recordemos que cuando se deja de hablar y trabajar en un problema, la mente es frágil y se olvida de tomar conciencia. Basta observar que sucedió cuando se constató el aumentó en el índice de contagios de SIDA en nuestro país y los lamentos expresados por diversos actores políticos sobre el error que fue el haber bajado campañas preventivas, aunque las medidas para evitar el contagio del SIDA sean ya por todos conocidas.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director