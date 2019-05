Obispado suspende a sacerdote Juan Carlos Urrea

Intendente Juan Manuel Masferrer reiteró el llamado a la ciudadanía “a respetar las medidas contempladas para un episodio de Alerta Ambiental”.

La Intendencia de O’Higgins declaró Alerta Ambiental para este domingo 26 de mayo en las 17 comunas que componen la Zona Saturada del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del valle central de la región de O’Higgins.

El Intendente Juan Manuel Masferrer manifestó que “nuestro mensaje como autoridad es a que se respete cada una de las tres medidas contempladas en el Plan de Descontaminación vigente. Es decir, no se deben encender calefactores que funcionen a leña y que no tengan la certificación SEC; y junto a ello no se pueden efectuar actividades deportivas al aire libre, tanto en los establecimientos educacionales como las organizadas por la Seremi de Deportes”, afirmó Masferrer.

La primera autoridad de O’Higgins informó además que las fiscalizaciones continuarán efectuándose. “La salud de las personas es una de nuestras prioridades como Gobierno, por eso se realizarán fiscalizaciones verificando que se cumpla con las medidas”, indicó.

Las medidas contempladas para la jornada de este domingo son:

Los calefactores que se utilicen deben contar con el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Los establecimientos educacionales sólo podrán realizar actividad física en gimnasios cerrados.

Las actividades deportivas organizadas por la Seremi de Deportes sólo podrán realizarse en recintos cerrados. No se suspenden las actividades del Sistema Nacional de Competencias Deportivas.

El Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, informó que “los índices de esta jornada de sábado están en niveles altos, lo cual sumado a la evolución de los datos de la calidad del aire, nos llevan como Gobierno a tener que declarar esta Alerta Ambiental con el objetivo de proteger la salud de las personas”, sostuvo.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado respirable MP 10 son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Para realizar denuncias se debe llamar o escribir vía whatsapp al número +56 9 89036974, de la Seremi de Salud.