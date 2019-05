En toda la Región : Miles de clientes afectados por corte de suministro eléctrico siguió siendo la tónica del segundo día de lluvia

Al mismo tiempo que existen reclamos por obstáculos a la tercera edad al momento de conseguir horas médicas vía teléfono, en Rancagua defienden la iniciativa que ha facilitado la toma de horas para los usuarios.

Te despiertas a las 5 am porque tu hijo no da más de dolor de guata, te vistes y tomas la micro hasta el consultorio para ver si pueden atenderlo rápido antes de irte a la pega. Llegas a las 8 am y el consultorio ya está atiborrado de madres en tu misma condición, cargando niños que requieren urgente de un doctor que atienda un resfriado, una dificultad para respirar y otros tantos dolores como el de tu hijo. Esperas ese interminable turno y cuando por fin te toca, ya no hay forma de llegar a tiempo al trabajo…

Esa es la realidad de gran parte de la población que se atienden en la salud pública en nuestro país que esperan por una solución efectiva, y es a lo que precisamente venía a ponerle fin en alguna manera la iniciativa de “Hora Fácil”, un sistema que desde febrero de 2018 se ha implementado en consultorios del país, donde también se sumó la región de O’Higgins.

“Hora Fácil” funciona en gran medida a través de canales telefónicos automatizados, que son gratuitos para los pacientes a los que va dirigido. Un número 800 mejora la calidad de vida de los pacientes, especialmente adultos mayores, niños menores, embarazadas y personas con discapacidad, que desde el verano pasado no deben ir al recinto asistencial, ni someterse a largas esperas para conseguir horas, pues podrían agendar sus horas por teléfono desde sus casas.

UN SISTEMA QUE A ALGUNOS LES FUNCIONA

Si bien la iniciativa se desarrolla principalmente con el fin de otorgar comodidad y mayor facilidad a la población vulnerable sobre todo en meses de invierno, bastó poner a prueba el sistema y consultarle a la gente para darse cuenta que no todo no es tan perfecto.

Llegamos al Cesfam y Sar María Latife para consultarles a los usuarios que ahí se atienden, cómo ha sido su experiencia con el sistema para reservar horas médicas, y algunos han tenido mejor suerte que otros.

Una de ellas ha sido Katerine Miranda quien aseguró que “no me ha costado nada conseguir hora, yo parto a las 07:30 horas y a las 07:35 ya tengo mi hora tomada para dentista y medicina general, siempre me ha sido muy rápido, cómodo y fácil. Yo me cambié del sistema privado al público y éste lejos es mejor, uno ingresa el rut, la clave y ya tiene la hora tomada”, sostuvo.

La misma experiencia ha tenido Catalina Moya quien ha solicitado horas para su pequeñito Bruno Araya de 22 días “yo ocupo mucho Hora Fácil y siempre me ha funcionado, llamo a las 07:30 horas y a los minutos tengo tomada la hora para mi hijo, luego me llega el mensaje de texto con la confirmación de la hora, el nombre del especialista, y la fecha, llego a la hora de atención y ningún problema. Así me evito las filas y los fríos que hacen”, apuntó.

Mientras que el usuario Héctor Polanco relató que las veces que ha ocupado el sistema Hora Fácil “es deficiente, porque el sistema es como una lotería, porque uno puede estar llamando 3 ó 4 días seguidos y no va a encontrar una hora, me ha pasado muchas veces, he intentado muchas y no hay caso de tomar horas por teléfono. Era mejor cuando se tomaban de manera presencial, uno sabía que iba a encontrar una hora cuando estaba a las 07:15 o 07:30 de la mañana”, relató.

Por su parte la señora Gladys Reinao nos contó que para ella “Ese sistema de llamar por teléfono es malo, porque la vez que uno llama o no contestan o no hay horas. Yo soy enferma crónica, y a mi edad ya me tengo que cuidar más, así que mi hija me ha tratado de pedir las horas a ese teléfono, pero no le ha resultado nunca, así que al final vengo y me atiendo como siempre, vengo a mis controles”.

El lunes 5 de febrero de 2018, comenzó a operar “Hora Fácil Salud Rancagua”, el nuevo sistema de solicitud de horas diarias para atenciones médicas y urgencias dentales que desarrolla la División Salud de la Corporación Municipal de Rancagua. Pero, ¿cómo funciona?

Lo primero que debe hacer es tomar un teléfono, ya sea celular o fijo. Para comunicarse debe discar el 800 000 188, que es la línea gratuita de “Hora Fácil Salud Rancagua”.

Cuando la voz del sistema lo solicite, digite Rut, en el caso que su número termine después del guion en K, reemplácelo por un 1. Luego, si usted necesita una Atención Médica el sistema le solicitará que digite el número 1, si por el contrario necesita una atención por Urgencia Dental el sistema le solicitará que digite el número 2.

Seguido, la voz de HoraFácilSaludRancagua le señalará si hay hora o están todas ocupadas. En el primer caso la máquina le dirá el horario de la cita, si usted está conforme deberá discar el número 1; en el caso que no pueda a dicha hora, puede finalizar la llamada e intentar nuevamente, con el riesgo de no tener otra. En el caso de que no queden más horas disponibles, el sistema le solicitará que llame al día siguiente.

Consultado cómo ha funcionado el sistema de “Hora Fácil” en Rancagua, el Director División Salud Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, José Antonio Cavieres explicó que “El sistema Hora Fácil, permite que los centros de salud de la comuna agenden con reglas para grupos priorizados -menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad-”.

Agregó que desde su primer funcionamiento hasta la actualidad “se puede concluir con datos estadísticos que el sistema Hora Fácil sí ha beneficiado a la comunidad rancagüina, en especial, por el considerable aumento de horas destinadas a los beneficiarios que se atienden en los todos Cesfam que tenemos a disposición. Es importarte clarificar que las horas agendadas, corresponden a urgencias dentales y de morbilidad”, sostuvo Cavieres.

En este contexto detalló que de acuerdo al estudio “Análisis de uso sistema Hora Fácil” realizado en mayo de este año, “se informa que durante este mes se han agendado un total de 12.965 horas médicas.

En cuanto a la cantidad de horas ofertadas por reglas, 1.296 son de tipo estándar; 813 para mayores de 14 años, 722 a adultos mayores, 559 a mayores o iguales a 20 años, 411 para mayores de 15 años y 215 destinadas a mayores de 12 años”, expuso el Director División Salud.

Con respecto al total de llamadas recibidas desde el inicio de mayo hasta la fecha, acotó que más de 31 mil fueron del tipo individual. De ese total de registros se lograron asignar 12.965 horas médicas; es decir, de acuerdo a la demanda obtenida se resuelve más del 40% de los casos.

Los datos de abril, en tanto, también fueron estudiados debido a la gran cantidad de horas concretadas, donde se resume que un total de 16.861 citas médicas fueron asignadas, donde se destacan 874 para menores de edad y 868 a personas de la tercera edad. Durante ese mes, se registraron 41.820 llamadas individuales, de las cuales se agendaron 16.861.

El Director División Salud Corporación Municipal resaltó que el sistema “Hora Fácil” sólo se efectúa si se llama al call center del programa (800 000 188). El centro de llamadas de la División Salud (800 720 044), sólo atiende informaciones en general y confirmaciones de citas médicas”, recordó que la próxima meta como División Salud, es la futura puesta en marcha de una aplicación móvil que permita la asignación de horas con la finalidad de ampliar la cobertura de atenciones médicas.

Diputado Diego Schalper oficia a Subsecretario de Redes por el mal funcionamiento del sistema

Hace algunos días el diputado Diego Schalper se reunió con un matrimonio de adultos mayores del centro de Rancagua para realizar una serie de llamadas telefónicas a diferentes Cesfam de la capital regional y otras comunas de Cachapoal y así constatar el funcionamiento que existe al momento de solicitar horas médicas por el sistema “Hora Fácil”.

“Este es un problema que ha afectado especialmente a los adultos mayores quienes desde muy temprano comienzan pedir sus horas encontrándose con líneas ocupadas, contestadoras telefónicas que dificultan la operación o simplemente con líneas que no contestan”, sostiene el legislador.

. El sistema telefónico para tomar horas médicas no funciona como corresponde –asegura- y eso se debe solucionar. Al momento de ingresar el llamado, comienzan una serie de indicaciones que muchos adultos mayores no entienden o se complican como se hace. Ellos necesitan de un sistema de salud amigable y no con barreras para pedir sus horas y asistir a los Cesfam”, sentenció.

Es por esta situación que el diputado decidió oficiar al Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo y al Director de Salud de O’Higgins, Fabio López, para saber en qué está fallando el sistema. Aquí explicó que ofició a la entidad de salud nacional, ya que “Sin perjuicio que ‘Hora Fácil’ dependa de los municipios, todo tipo de acción de salud que tenga carácter nacional como es el caso, tiene la súper vigilancia de la Red Asistencial, y los Cesfam si bien son administrados por los municipios, de acuerdo al código sanitario, están sujetos a la súper vigilancia de la Subsecretaria de Redes. En esto no quiero cargarle la mano a los municipios, porque tienen suficiente demanda, y a veces, pocos recursos. En el fondo dialogar con la Subsecretaria acerca de qué responsabilidades les cabe respecto a este punto”, argumentó

.Y es que a juicio del parlamentario “aquí hay un problema de diseño”, sostuvo “porque no están los recursos para implementarlo bien; por lo tanto, los municipios han tenido que salir del paso con lo que pueden y que los adultos mayores se entiendan con una grabadora que por lo demás no funciona bien, es francamente una locura, entonces hay un problema de diseño;, finalizó.