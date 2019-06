General Velásquez no se presentará en Arica

La paralización del fútbol profesional por parte del Sindicato de jugadores, derivó en la determinación de la ANFP que obliga a los clubes a presentar juveniles.

Ricardo Obando.

Los problemas entre la ANFP y el SIFUP tienen una nueva arista. Tras el anuncio de paro por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales para este fin de semana por la no incorporación de Naval a la Segunda División, desde Quilín jugaron una carta de última hora obligando a los clubes a disputar los partidos correspondientes a la Primera B y Segunda División con sus series juveniles.

Lo anterior, ya que el Consejo de Presidentes resolvió modificar el artículo 31 de las bases, suspendiendo además todo el Fútbol Joven para el fin de semana. Dicho documento, señala que “entre los 11 jugadores que comenzarán jugando el partido deberán incluirse, a lo menos, a 7 profesionales, salvo autorización previa y por escrito del Directorio de la ANFP, la que sólo podrá ser otorgada en casos debidamente calificados”.

De esta manera, el partido entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa se jugará con Sub20 y sin un mínimo de profesionales y en la hora que ya estaba fijada: 15.00 horas.

Es así que, los loínos informaron que su serie Sub20 será la que estará mañana en el estadio Joaquín Muñoz García, mismo caso para los santacruzanos.

Cabe consignar que, la última vez que se disputó una fecha con juveniles fue en 1997.

EN SEGUNDA HAY PROBLEMAS

Esta medida, complicaría las opciones de General Velásquez. El cuadro verde no posee series menores y en ese sentido, no están las condiciones para presentarse en su partido frente a San Marcos de Arica.

Ahora bien, desde el norte del país, el presidente de San Marcos, Carlos Ferri, sostuvo al programa “Sintonía Deportiva” de Radio Éxitos de San Vicente de Tagua Tagua que, si los verdes no llegan al partido, ellos no se presentarán, ya que no les interesa ganar puntos por secretaría.

Pero, los sanvicentanos expresaron, a través del presidente Carlos Cornejo, aseguraron que de no presentarse creen que San Marcos sí lo hará para ganar el partido por no presentación. “Los jugadores sabrán si se presentan o no, pero están todos citados”, dijo.

En tanto, en el caso de Colchagua, hasta el cierre de esta edición no había pronunciamiento por parte del plantel que el domingo tiene programado el partido contra Lautaro en San Bernardo.