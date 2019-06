Anuncian mesa de trabajo para analizar intervención gruta de Lourdes

– El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto confirmó que la reunión será en los próximos días donde se sumarían el Serviu y la comunidad parroquial. En tanto manifestó que lo ideal sería poder concretar el proyecto de doble vía sin afectar pero entendiendo también que es urgente atender el problema de la conectividad en el sector.

Gina Pérez Orellana

Fotos : Marco Lara

El proyecto doble vía en avenida Baquedano contempla una intervención a la gruta de Lourdes de la Parroquia Cristo Rey, ubicada en el sector norte de Rancagua. Situación que no ha dejado muy contentos y tranquilos a los fieles quienes el pasado 16 de mayo protestaron y se agolparon en las afueras de la Parroquia con pancartas y gritos para protestar por la eventual expropiación de ésta para realizar dichos trabajos. Hecho, que se hizo presente ya en marzo del 2018, oportunidad en que el diario “El Rancaguino”, diera a conocer la situación, pues ya en esa fecha se manifestaba la preocupación que de concretarse se vería afectada a las personas que asisten allí regularmente. En esa oportunidad el padre Giacomo Valenza, explicó que el diseño de la ampliación de la Av. Baquedano contemplaría la expropiación de una franja de 6 metros desde la línea de calle al sur, o sea, al interior del terreno parroquial, donde desde la década de 1920 se emplaza la gruta de la Virgen de Lourdes cuya construcción emula al santuario original emplazado en la localidad homónima en Francia. Con ello, resaltaba el valor patrimonial de este lugar para su entorno y a las numerosas generaciones de rancagüinos que en esta gruta han celebrado primeras comuniones o así también respuestas a sus oraciones. Es por ello que solicitaba evaluar el rediseño de la ampliación de Av. Baquedano y así evitar la intervención de la gruta pronta a cumplir 100 años de existencia. De hecho el pasado domingo 26 de mayo, momento en que se celebró a nivel nacional el Día del Patrimonio, la gruta de Lourdes se sumó a las actividades, como forma de hacerse presente, aprovechando de esa forma reunir firmas las cuales ya superan las 3 mil.

MESA DE TRABAJO

Tal situación llevó al alcalde de la comuna a reunirse con el director del Serviu Manuel Alfaro y el párroco de la entidad, Giacomo Valenza, para así poder iniciar una mesa de trabajo para aunar criterios y así explorar las posibilidades que pudieran de existir, de no intervenir en primera instancia y de ser necesaria la intervención fuese lo menos y así no afectar el entorno, entendiendo la importancia de atender el problema de conectividad existente. «En su diseño original y de acuerdo a los estándares de la doble vía Baquedano, establecen la intervención de una parte de la Gruta de Lourdes. Por una parte, la comunidad, legítimamente, está pidiendo reconsiderar el proyecto», explica la autoridad comunal. En esa línea Soto, comentó lo que se busca es analizar si existe o no alguna factibilidad de no intervenir la gruta o que la intervención en caso de que fuese necesaria sea lo mínimo posible. En ese sentido, añadió que «nosotros como municipio nos interesa atender ambas solicitudes, pero acordamos realizar una mesa técnica de trabajo, entre el Serviu, la Municipalidad de Rancagua y representantes de la comunidad parroquial, de tal manera de explorar las posibilidades que pudieran existir, de no intervenir. Entiendo, eso sí, que el proyecto es de necesitad urgente para la ciudad».

Lo ideal a juicio del edil, sería “poder concretar el proyecto de doble vía sin afectar pero entendiendo también que nuestra tarea como autoridad es el interés general y no hay doble opinión que la doble vía y el problema de conectividad a Baquedano es una de las prioridades que debemos atender de manera urgente y es lo que estamos atendiendo”.

LA PARROQUIA

Por su parte el párroco de la Iglesia, padre Giacomo Valenza manifestó a “El Rancaguino” estar agradecido del interés manifestado por el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, al proponer una Mesa de Trabajo con el Serviu “esperamos que la autoridad analice y resguarde la integridad de la Gruta Lourdes de la parroquia Cristo Rey, que se encuentra amenazada por la expropiación de la Calle Baquedano”. Pues fundamenta el religioso “la gruta con casi 100 años de existencia, se ha consolidado como el espacio de devoción espiritual más importante de la comuna, además de ser un patrimonio cultural para la región, cuya defensa ha generado todo un movimiento ciudadano que al día de hoy sobrepasa las más de 3 mil firmas de adhesión”.

Consultada por la fecha el alcalde manifestó que esperan convocarla prontamente en un plazo de no más de diez días “estamos analizando el proyecto y el diseño definitivo, ya que lo que se ha visto ha sido propuestas, ya con ello vamos a trabajar esperamos poder encontrar entre todos con la solución más armoniosa posible y es importante además que se sume el obispado ya que los terrenos son de ellos” señaló.

La historia de la gruta de Baquedano

No nacía todavía la diócesis de Rancagua cuando se alzó la gruta de Lourdes de Baquedano. Funcionaba allí la Capilla de San Pedro Apóstol, desde 1915, y en la esquina de lo que hoy es Baquedano con Lourdes, el 11 de febrero de 1923, se inauguraba la Gruta de Lourdes. Las generaciones nuevas rancagüinas, ignoran que todo lo que hoy es el Pequeño Cottolengo fue el Seminario Cristo Rey. El 30 de octubre de 1927 se bendijo solemnemente la Primera Piedra del seminario. La construcción se inició el 7 de marzo de 1928. El 30 de octubre de 1933 se bendijo el nuevo edificio y el 7 de mayo de 1934 se iniciaron las clases con 13 alumnos. Fue su primer Rector D. Eduardo Larraín Cordovez, que sería el segundo obispo de Rancagua. El Seminario tuvo primeramente el rango de seminario menor. La viceparroquia de S. Pedro (hoy Parroquia Cristo Rey) y la gruta de Lourdes adjunta, eran parte del seminario, edificado en terrenos que donó la Sra. Adela Errázuriz Salas al arzobispado de Santiago. Al crearse la diócesis, Monseñor Lira reclamó esa propiedad para la iglesia de Rancagua.(…)

El ex Seminario Cristo Rey, con su templo y su gruta son un conjunto arquitectónico valioso para la Historia de Rancagua. Auténtico patrimonio, construcciones de la primera mitad del siglo XX de las cuales casi nada es lo que va quedando.

Extracto de la columna escrita por Mario Nocetti publicada en El Rancaguino el 28 de mayo de este año, la columna completa en https://www.elrancaguino.cl/2019/05/29/la-gruta-de-lourdes-de-baquedano-2/