Código Azul: Se implementará plan para proteger a personas en situación de calle los días de más bajas temperaturas y lluvias

Este martes los docentes de O’Higgins marcharán a las 11 de la mañana, desde la Plaza de la Marina de Rancagua.

Marcela Catalán

Este lunes 3 de junio comenzó el paro nacional e indefinido de maestros, al cual se sumó el Colegio Regional de Profesores. Según cálculos realizados hasta el cierre de la presente edición, de acuerdo con el presidente del magisterio en la zona, Roberto Villagra, adhirió a la convocatoria el 82% de los docentes de O’Higgins. De ahí que calificara como un éxito la medida adoptada.

“Estamos muy satisfechos. Nos sentimos muy orgullosos y entendemos que esto debe significar sentarse a la mesa, con papeles reales, sin letra chica por parte del Ministerio de Educación, para que en el más corto plazo se resuelva (el petitorio). Le decimos a los apoderados que quien tiene la llave para terminar esto, es el Gobierno”, expresó el dirigente.

En cuanto a los motivos de la movilización, los maestros esperan que la cartera se pronuncie en cuanto a su estabilidad laboral, además de solucionar la situación de los pedagogos con doble contrato, uno como titular y otro a contrata. También exigen poner punto final a su doble evaluación y al “agobio por trabajo administrativo y de todo tipo”. Igualmente reclaman contra el término de la obligatoriedad de las asignaturas de Historia, Arte y Educación Física, en tercero y cuarto medio.

Respecto a qué respuesta aguarda el gremio para poder deponer el paro, Villagra afirmó que el Mineduc debe contestar con claridad a una serie de temas. “Queremos una propuesta de verdad y no más cartas, a propósito de lo que solicitamos en abril de 2018. ¿Aprobarán o no un proyecto de ley que está en el Parlamento, el cual dice que todas las horas que hace un profesor, deben ser como titular?”, apuntó.

El dirigente agregó: “Deben decir a partir de qué mes empezarán a pagar las menciones que hoy no son canceladas a las educadoras de párvulo y diferencial, y sentarse con nosotros para terminar con el agobio, para centrar la labor docente en lo dictado por la normativa y no en cuestiones que no tienen que ver con la enseñanza, pero que ocupan más del 50% del tiempo de los maestros. También es condición suspender el cambio curricular”, advirtió.

En relación a este martes 4, a las 11 de la mañana, los profesionales marcharán desde la Plaza de La Marina de Rancagua. Luego caminarán por O’Carrol, pasando por San Martín, la Alameda, Campos e Independencia, volviendo al punto de partida. Allí realizarán un acto a eso de las 12:30 horas.

Sobre los traspasos de docentes a los servicios locales, Villagra explicó que la desmunicipalización ya va en desarrollo en Placilla, Nancagua, San Fernando y Chimbarongo, las primeras cuatro comunas de la región donde inicia el nuevo sistema. “Esto incluye un proceso de anticipación por varios meses, en lo que están hoy, revisando quiénes se traspasan y quiénes no. Nosotros queremos que se cumpla la ley, pues logramos que ésta dijera que profesores y asistentes de la educación pasan, conforme a toda la carga horaria y sin perder beneficios. Pero ya vimos un paro en Barrancas, Pudahuel, Cerro Navia, y en el Huasco, con tal de que se cumpla la ley y no se pierdan derechos”, argumentó.

La postura del Mineduc

Desde el Ministerio de Educación señalan a través de un comunicado de prensa que su objetivo fundamental es “mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y jóvenes del país, para que ésta les permita desarrollar todas sus capacidades y acceder a mayores oportunidades en el futuro”. En ese sentido aseguran que “han convocado a toda la comunidad educativa y especialmente a nuestros docentes, entendiendo que son una pieza clave del sistema educativo y tienen un rol fundamental en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes”

Además aseguran que desde marzo del año pasado se han reunido periódicamente con el Colegio de Profesores “para trabajar de forma conjunta en acciones que establezcan condiciones para que los docentes de nuestro país puedan trabajar con dedicación y profesionalismo”.

El escrito señala que el ministerio lamenta el llamado a paro realizado por los profesores “porque tiene efectos muy negativos para las comunidades escolares. Llama profundamente la atención que quienes debiesen estar comprometidos por mejorar la calidad convoquen a una paralización que evidentemente es incompatible con ese propósito. Existe consenso en que la calidad se debe abordar desde la sala de clases; nuestro llamado es a no abandonar la sala de clases y trabajar de forma conjunta en entregar una educación de calidad, que es lo que las comunidades necesitan”, señala el escrito.

Al mismo tiempo desde el Mineduc resaltan que en los últimos años el país ha hecho una inversión importante en los mejorar las condiciones laborales de los profesores. “En la última ley de carrera docente, aprobada de forma transversal en el Congreso, se ha invertido más de 1.800 millones de dólares que van en beneficio directo de los profesores y el desafío actual es cómo mejoramos la calidad y eso se hace en la sala de clases.

Seguiremos abiertos al diálogo como lo hemos hecho desde que comenzó este Gobierno”, termina el documento.