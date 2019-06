María Francisca Baeza Lagos, Directora Regional (s) del Sernameg: “Hemos demostrado que las mujeres estamos despertando”.

Fernando Ávila Figueroa

Tras la Cuenta Pública del Presidente Piñera, diversas fueron las reacciones, por lo que quisimos conocer la de algunos parlamentarios de nuestra zona. Uno de ellos fue Issa Kort, quien destacó la propuesta de reducción del número de parlamentarios, sosteniendo que “Chile ya no aguanta este número de diputados, y este número de senadores, que irresponsablemente se aprobaron durante el Gobierno anterior”.

Kort añadió que hacen un llamado a la oposición a que asuman su responsabilidad y su valentía a reducir el número de parlamentarios, para “quienes están dispuestos a quedarse sin pega”, argumentando que en lo personal ya ha anunciado que no irá a la reelección tras haber cumplido tres períodos, lo que es hacer cumplir la ley que pretende el Presidente, que es que no puedan ser reelegidos luego de un determinado tiempo. “Estamos muy contentos con estos anuncios que ha hecho el Presidente de la República, y hacemos un llamado a la izquierda a que asuma su rol democrático de oposición constructiva, y no una oposición destructiva”.

Para el senador, Alejandro García Huidobro, se trató de una gran cuenta donde se informó de los proyectos de Gobierno que se tenían desde la campaña presidencial, y que se enfocó en temas ciudadanos, y en la gente más vulnerable, que es la de clase media. Agregó que comparte la visión de la situación que hay hoy en día, indicándole a la oposición que este Gobierno fue elegido por la mayoría del país, y que aprobó un programa, proyectos que se pueden mejorar y consensuar, destacando el llamado al diálogo que se hizo, entendiendo que con obstruccionismo no se conduce a ninguna parte.

El senador adujo que con esa actitud lo único que se hace es postergar la reforma a las pensiones, todo lo que es la modernización tributaria, y la mejor calidad de vida para los chilenos. Con respecto a disminuir el número de parlamentarios, indicó que hace un tiempo presentó un proyecto de reforma, cuando se eliminó el sistema binominal, que consistía en rebajar el número de parlamentarios, y dejarlo como existían antes del sistema electoral proporcional. Cree que actualmente existen parlamentarios que no tienen la legitimidad en su representación, por lo que comparte esta rebaja parlamentaria.

En tanto, para el diputado, Cosme Mellado, el mensaje presidencial adoleció de no tener una política pública en beneficio de las comunas que están más apartadas del territorio. Referente a la propuesta de bajar el número de parlamentarios lo calificó como “una cortina de humo”, y como una forma fácil de sacar el aplauso de la galería, más aún cuando ni siquiera le ha preguntado a su sector político como va a votar. “Primero debió haberle preguntado a los diputados de su sector, que opinan al respecto. Tengo la sensación que a la mayoría de ellos no le interesa. Yo no tengo ningún problema en apoyar esta iniciativa, ya que no cambia la figura nacional, pero ni siquiera está conversado con su sector político”, dijo Mellado, quien agregó que además Piñera dejó entrever que el 4% que tiene que ver con la Reforma Previsional, las AFPs pudieran participar. “Los ministros aseguran una cosa y el Presidente dijo otra cosa ayer. Dijo que los cotizantes pueden elegir dentro de la oferta que había en el mercado, eso significa una forma de seguir protegiendo a las AFPs. No más AFP, ese tiene que ser el discurso con el que tenemos que respaldar a la ciudadanía”, dijo el diputado.

También entregó su opinión el diputado, Javier Macaya, quien dijo que se trató de un acto republicano que dio cuenta al país donde han estado puestas las prioridades del Gobierno en el último año y medio, foco puesto en materias de seguridad y control del delito, y colocarlo en marcha nuevamente.

Agregó que el crecimiento económico en el primer año de Piñera fue casi tres veces superior al promedio del Gobierno de Michelle Bachelet, y este año según Macaya será al menos 50% dicho promedio. “Que estén puestas las prioridades en crecimiento, generación de empleo y control del delito quedó reflejado en la cuenta pública que eran aspectos macro”, dijo Macaya.

Sobre la propuesta de rebaja de parlamentarios, lo toma como un anuncio muy importante que está en línea con un sentir ciudadano, descartando que sea populismo, ya que cuando las instituciones pasan por algún grado de desafectación ciudadana, es importante poner reformas como estas, que además demuestran que el aumento de parlamentarios fue absolutamente injustificado, y que no tenía razón de ser.

PODER JUDCIAL

También se refirió a la Cuenta Pública el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sobre la autonomía y sobre el cambio al sistema de nombramiento de jueces, sosteniendo que el tema de la autonomía en todos los sistemas de justicia es vital, ya que no se puede concebir un sistema de justicia carente de autonomía.

Agregó que debe existir la capacidad de poder entregar las opiniones al margen de cualquier otra injerencia, condición básica de las democracias modernas. Brito agregó que las personas tienen derechos y estos están garantizados por el sistema de justicia, por lo que para el correcto funcionamiento debe haber un diseño que potencie la autonomía.

Sobre cambio al sistema de nombramiento de jueces, adujo que frente a la posibilidad de llevarse al parlamento propuestas de cambios en los sistemas, dentro del Poder hay suficiente conocimiento y sensibilidad respecto a esta materia, sumado a que la Academia ha realizado una serie de propuestas, por lo que si se piensa hacer alguna propuesta de cambio tendrá que juntarse la Corte Suprema con los colegisladores para hacer presente las opiniones. “La Corte tiene pensamientos al respeto, y los jueces también. Yo creo que en este tema hay una conversación pendiente, una conversación franca e informada para darle un buen vamos a una discusión. Es necesario sentarse a conversar”, dijo Brito.