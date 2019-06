Multitudinaria marcha de los profesores en Rancagua

– La misa se realizó en la capilla “Nuestra Señora del Trabajo”, para luego acompañar sus restos hasta el parque Jardín Las Flores.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Héctor Vargas

Pedro Enrique Mena Bolvarán, de 58 años, 31 años como trabajador de la empresa El Teniente, casado dos hijos y una nieta, tuvo su último adiós acompañado de familiares, amigos y “ganchos” quienes no quisieron estar ausentes en este triste momento y que llenaron la capilla del sector Los Alpes en la comuna de Rancagua.

El malogrado ex trabajador falleció el pasado domingo cerca de las 11 horas, producto de un desprendimiento de rocas lo que le ocasionó lesiones de carácter fatal las que no pudieron ser remediadas por la atención de ambulancias y paramédicos que llegaron al lugar- esto al interior de la mina- con la intención de socorrerlo pero fue posible en vano.

MISA

En la tarde de ayer en la capilla Nuestra Señora del Trabajo, ubicada en el sector norte de la Rancagua, se vio repleta de personas quienes con tristeza y resignación se miraban entre ellos para luego dirigirse a la familia directa para entregar su pésame. Luego tomar asiento y así escuchar las palabras del religioso que apuntaban a dar paz, tranquilidad y resignación por el lamentable accidente.

El sacerdote, Jorge Avilés, dentro de sus palabras señaló que cada uno no sabe a ciencia cierta la forma de como seremos llamados y mientras nos aferramos a la vida “Pedro fue llamado y es indudable que nos da tristeza su partida sobre todos en este caso a su madre”, así también resaltó la manera de despedir sus restos en el momento del accidente el que fue con aplausos, esos mismos se vieron en la tarde de ayer tanto a su llegada como salida en dicha parroquia. “Pude ver por las redes sociales un video la despedida que le hicieron a Pedro, más bien dicho al regreso a la casa de Dios, de seguro él rezará por todos nosotros y llamará a estar más atentos en el trabajo”. Es por eso que instó a que el trabajo debe ser siempre con los resguardos de seguridad y valoró la alta presencia de compañeros de trabajo lo que evidenciaba un gran cariño al trabajador fallecido.

Pedro, uno de sus hijos fue el encargado de dar las palabras de agradecimiento a los presentes resaltando cualidades de sus padre sobre todo el gran cariño que él le tenía al ejemplo que dio como padre, hermano, hijo y colega “Es un orgullo ver la huella que dejó mi padre al ver tanta gente hoy aquí

y que se ha acercado para decirme cosas positivas de mi padre, eso reconforta el alma, quiero agradecer a todos los que están hoy aquí, yo nunca logré dimensionar lo maravilloso que era mi papá y lamentable es hoy, si bien celebramos que partió a la casa de Dios no puedo dejar de sentir una pena que tendré que superar junto a mi familia”. Momento que fue seguido por lágrimas de sus colegas quienes no pudieron ocultar la tristeza por las palabras de sus hijo en este momento y luego una leve sonrisa cuando recordó de la entrega de su padre a su abuela paterna cuando falleció su abuelo, quien nunca dejó sola a su madre y que en muchas ocasiones hasta almorzaba dos veces una en su casa y la otra con su madre “el fue un hombre grande y la verdad no se si llegaré a ser en parte como él pero lo recordaré siempre”.

En tanto, el presidente del sindicato Unificado Sewell y Mina, Jorge Olguín tuvo palabras para despedir a Pedro, a quien conocía muy de cerca “nosotros entramos juntos a Teniente éramos de la misma generación, era un gran hombre con valores los vamos a extrañar mucho era un fiel reflejo de una generación distinta a la que existe hoy y así se pudo ver hoy con la participación masiva”. En ese sentido, pudo verse además la presencia de tres buses y que muchos faltaron a su día laboral para poder acompañar al fallecido trabajador.

Consultado por las investigaciones en relación al accidente recalcó que «velará por que se realice la investigación necesaria con prontitud, para esclarecer las circunstancias de accidente». En ese sentido manifestó que seguirán atentos a los resultados de este accidente laboral “nuestro sindicato exige la más amplia investigación a los organismos pertinentes para así se esclarezcan los hechos”.

Finalmente en un gran cortejo tanto familiares como trabajadores acompañaron hasta el parque jardín Las Flores.