Junaeb informa que mantiene la entrega de alimentación escolar en colegios municipales movilizados

Después de una intervención de varios profesores por cerca de una hora a las oficinas de la autoridad regional del ramo, se generaron algunos altercados entre carabineros y los profesores.

Alejandra Sepúlveda

Fotos: Marco Lara – Héctor Vargas

Los docentes están desde el lunes en paro nacional reclamando por lo que señalan sería una nula respuesta del Mineduc al petitorio entregado por el magisterio hace ya casi dos años. El primer día los docentes comenzaron con la paralización indefinida, el segundo se realizaron marchas en distintos puntos de la región, mientras que el tercero (ayer) un grupo de profesores de la Región de O´Higgins llegaron a las 12:10 horas a las oficinas de la seremi de Educación de la zona a entregar una carta al Seremi Leonardo Fuentes, quien no se encontraba en las dependencias. El seremi se estaba fuera de Rancagua en una actividad junto a la subsecretaria de Educación Parvularia.

De esta forma un grupo de profesores se encontraba al interior del edificio de la seremia, otro grupo puso cadenas y candados en la puerta de acceso, tomándose por unos minutos las oficinas ministeriales de forma simbólica por una hora, al respecto el presidente del colegio de profesores de la región, Roberto Villagra, señaló que “lo que hubo hoy (ayer) fue la entrega de una carta pidiéndole al Gobierno a terminar esta movilización, con propuestas concretas. Así un grupo de profesores en términos de protestas por esta negación que ha tenido el Ministerio ocupamos la seremi de educación por una hora y a las 13:30 decidimos retirarnos de allí, nadie entorpeció el camino ni el paso, era hora de colación de los funcionarios, incluso entró gente a hacer unos trámites”.















Una vez depuesta la toma, en la calle Campos, ocurrió un extraño incidente entre los manifestantes y Carabineros, terminando con el vicepresidente del Colegio de Profesores detenido por los uniformados. Entre los incidentes también se registraron forcejeos entre los uniformados y manifestantes, donde un profesor recibe un certero derechazo de parte de uno de los policías. Al respecto Villagra explicó que “ El profesor Néstor Soto –profesor detenido- no fue formalizado por nada, esto demuestra que fue una detención arbitraria a él lo estaban esperando afuera de la seremía y lo detuvieron en un procedimiento absolutamente fuera del marco normativo de Carabinero”.

El dirigente además informó que otro docente terminó con lesiones realizadas por parte de carabinero y que constató legiones en el hospital regional. (Ver secuencia de fotografías del incidente en recuadro adjunto-.

Para hoy los docentes en paro de la región viajaran a sumarse a la marcha de Santiago, según el presidente regional del Colegio de Profesores, “van 40 buses de la región a Santiago, 9 de Rancagua y los demás buses de las comunas”.

Seremi de educación Leonardo Fuentes

“Teníamos un compromiso claro de buenas relaciones”

Sobre los hechos en la seremi de educación en el día de ayer, la autoridad del ramo, Leonardo Fuentes explicó que “la verdad es que hemos recibido siempre con mucha cordialidad y apertura al Colegio de Profesores a nivel regional. Hemos tenido diferente reuniones, y todas la veces que me han pedido hemos podido conversar una mesa de trabajo, donde vamos avanzando en algunas peticiones que nos han hecho del gremio al nivel regional y otras la hemos derivado al nivel central porque corresponde a ellos atender esta inquietudes. En una comunicación con el Presidente regional del Colegio de Profesores, me señalo que quería entregar una carta y le dije que yo no estaba presente y me dijo que sería bueno que alguien la recibiera (director regional de educación), sin embargo en esa ocasión una gran cantidad de persona invadió la seremía de Educación, incluso con algunas acciones impidieron el normal acceso a la oficina y la atención al público. Por eso le manifesté al presidente regional mi molestia porque teníamos un compromiso claro de buenas relaciones que sean roto en este momento”, culminó.

En momentos que el vicepresidente del gremio era detenido y subido a una patrulla se produce un forcejeo con los profesores que querían evitar la detención. En ese momento uno de los profesores toma por el brazo al detenido, cuando un carabinero le propina un certero golpe de puño en pleno rostro.