Nano Concha de Los Ángeles Clásicos, sobre el reggaetón: “Siempre ha habido música de moda que es desechable”

No obstante, el bajista revela que uno de los temas de su nuevo disco emplea un efecto de dicho género. Pese a ello, recalca que no suena a ese estilo. “No se pierde la esencia del romanticismo, la buena letra y armonía, porque eso hace que un tema perdure”. El conjunto estará el 23 de junio en Gran Arena Monticello, junto a Blue Splendor y Los Galos.

Marcela Catalán

Tres grupos al mismo tiempo en el escenario, con 25 músicos para ejecutar los mejores temas de los protagonistas de la noche, es lo que promete el concierto que el 23 de junio, a las 17 horas, darán en Gran Arena Monticello Los Ángeles Clásicos, Blue Splendor y Los Galos. Bajo el concepto de Bandas Inolvidables, la propuesta hace confluir a tres conjuntos chilenos que brillaron en los años 60 y 70, en el contexto de la Nueva Ola. El espectáculo estaba fijado para este domingo 2 de junio, pero fue reagendado para tres semanas más. Diario El Rancagüino conversó al respecto con Nano Concha, bajista de Los Ángeles Clásicos (ex Ángeles Negros), quien igualmente habló sobre el público que los sigue hoy, su próximo disco, dando también su opinión acerca del reggaetón.

¿Cómo surgió la idea de presentarse todos? El instrumentista relata que el productor del evento, Ricardo Fica, sugirió generar shows que apelaran a la nostalgia de una época y bajo el apelativo de ‘Inolvidables’. En el marco de aquello recuerda el ya brindado por Germán Casa, los Red Junior, José Alfredo Fuentes, los Hermanos Zabaleta, la Orquesta del Maestro Horacio Saavedra y Wildo.

“Le ha dado un resultado muy exitoso, sobre todo en Gran Arena Monticello, donde ha ido mucho público. Eso derivó en una segunda etapa, poniendo bandas, para hacer espectáculos un poquito más grandes, complementados y diferentes. Visualmente se ve muy bien poner en el escenario a tres conjuntos, cada uno con sus instrumentos y equipaje, con 25 músicos. El día de mañana estarán otros grupos todavía pendientes, que marcaron una fase de la música chilena”, sostiene Nano Concha.

A su juicio, el acierto de esta propuesta obedece a que sus fans desean disfrutar de sonidos muy escuchados en cierto periodo. Es decir, se apela a la nostalgia. “Cada uno toca de modo constante y en distintos lugares. Nosotros nos especializamos en casinos y siempre se llenan, llegando gente que conoce muy bien nuestro repertorio. Es emocionante estar con quienes nos siguen apoyando, pese a haber transcurrido tantos años. Ellos vuelven a recordar su pasado”, asegura.

En la ocasión, los tres grupos confluirán en el escenario y compartirán la ejecución de algunas composiciones. Es así como “los cantantes interactuarán entre ellos”, dando más dinamismo al evento. “Será muy diferente a lo que hace cada uno por separado. Termina uno y continúa el que está al lado. Es como un mano a mano, un éxito de cada uno. Y así seguiremos, intercalando. Será entretenido, se podrá apreciar el estilo de cada cual”.

En cuanto a la ejecución de los temas, Concha promete que todos intentarán replicar el sonido original de los conjuntos. De ahí que grafique con su situación. “Nos llamamos Los Ángeles Clásicos, porque queremos reproducir en vivo lo que grabamos en los discos. En ‘Murió la flor’ agregamos violines, (pero) procuramos que la gente capte lo mismo que registramos. Eso es muy gratificante” para los que van a sus eventos, sostiene.

No obstante, asegura que la asistencia a sus presentaciones es transversal. “Atraviesa generaciones. Al saber sobre estas bandas, los adultos jóvenes invitan a sus papás y abuelitos, porque heredaron lo que ellos oyeron. Es para la familia en general”, garantiza.

En tal sentido, recuerda que en el contexto de un concierto en Punta Arenas, el vocalista se dirigió a una mesa; una señora cumplía 101 años y la habían llevado sus hijos y nietos. “Todos la celebraban, en pleno invierno. No recuerdo que nuestros abuelos salieran a carretear en nuestra época. Sin embargo, hoy sí lo hacen. Ahora la gente adulta (mayor) sale mucho a divertirse. Para ellos es un regalo que sus hijos les den entradas”, afirma.

Sobre ‘Hey Eoé’, sencillo que lanzaron en enero, explica que han destinado fuerzas a sacar adelante un nuevo larga duración. “Ha sido enviado a casi todas las radios nacionales y en México también está sonando en algunas. Estamos trabajando en un disco, o sea, ya lo tenemos. Esperamos que lo oigan de a poco, como se usaba antes, de a dos temas. Cada tres meses tiraremos uno, hasta completar el álbum. Son 16 composiciones”, adelanta.

Concha descarta que este 23 de junio toquen algo del material reciente, pues la prioridad es privilegiar los hits favoritos de la gente. “No es posible, porque el tiempo no lo permite. Entre las tres bandas, sólo habrán éxitos. Son nueve o diez por cada una. Ése no es el momento de promover. Eso lo hacemos en otros shows”, sentencia.

En relación al estilo de las nuevas canciones, explica que éstas poseen “el sonido de Los Ángeles Negros. Nuestros temas jamás se eran uno igual al otro. Siempre tratábamos de sacar algo nuevo. Y en esta oportunidad hemos incursionado en cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, hicimos una balada con ritmo reggae. Es bastante interesante, porque ese estilo es muy sensual. Las composiciones que elegimos no suenan a él, porque siguen siendo románticas y teniendo letras de amor. Es una mezcla llamativa”.

De hecho, hace una revelación en torno al próximo álbum del grupo: ya grabaron un tema con elementos de reggaetón. “Intentamos acercarnos un poquito a lo que se usa, pero sólo en ciertos pasajes. No es reggaetón como tal, sólo ocupamos un efecto suyo. No se pierde la esencia del romanticismo, la buena letra y armonía, porque eso hace que un tema perdure (…) Nuestras canciones son de autores extraordinarios, eso no lo cambiaremos; sabemos que si no pasa nada, no importa. Con el tiempo, la gente descubre”.

En esa línea, consultado acerca de su opinión respecto a dicho género urbano, Concha es categórico.

“Cumple un objetivo, porque alegra a cualquiera, dan ganas de bailar. Pero como canción, en cuanto a perdurar… no. Siempre ha habido música de moda, que es desechable. Algunas letras son un poquito vulgares, eso no le da power. A veces se les pasa la mano con el lenguaje. Quizá se puede decir lo mismo, aunque con una metáfora. Esa gente tiene muchas ideas, eso es sensacional. Sin embargo, cuando crezcan, se casen y tengan hijas, no creo que se enorgullezcan de mostrar eso. Cuando son demasiado groseros, dejan a la mujer ahí, poco menos que… no sé”.