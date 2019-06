O’Higgins afina detalles para viajar a Irlanda del Norte

Próximamente, la serie Sub15 de los celestes competirá nuevamente en la SuperCup NI, torneo que en 2016 ganó con la Sub17.

El 28 de julio, en Irlanda del Norte, se realizará el tradicional desfile inaugural de una nueva versión del prestigioso torneo de menores SuperCup NI 2019 y allí estará presente una delegación de O’Higgins de Rancagua.

Los celestes, que campeonaron en 2016 con la Sub17, donde los estandartes de aquel grupo eran Luis Ureta, David Salazar y Tomás Alarcón, hoy en el primer equipo, irán esta vez con la categoría Sub15, grupo que dirige técnicamente Claudio Irrazabal.

Este año, los rancagüinos competirán en la sección Junior, donde en la primera ronda se medirán contra Co Down de Irlanda, Plymouth Argyle de Inglaterra y Albion Soccer Club de Estados Unidos.

Respecto a esta participación, el jefe técnico de las divisiones menores del “Capo de Provincia”, Fernando Vergara, comentó que el objetivo de asistir a certámenes como este es, “aportar jugadores a nuestro primer equipo”, y que, para eso, “nosotros tenemos que prepararlos de la mejor manera y entendemos que la participación en este tipo de torneo los prepara mejor porque los somete a experiencias competitivas que no son las que habitualmente viven en el torneo local”.

Junto con ello, recalca que también buscan entregarles experiencia competitiva a los muchachos, ya que si bien eso lo consiguen en el torneo de Fútbol Joven ANFP, también la encuentran en “darle otro tipo de experiencias, de medirse con otros rivales, que puedan observar y conocer otras culturas futbolísticas”.

Cabe consignar que, el torneo irlandés se iniciará el domingo 28 de julio y culminará el viernes 2 de agosto con los partidos definitorios.

El primer título conseguido por O’Higgins en Irlanda, fue el 2015, cuando la categoría 1998 obtuvo la “Globe Cup” (Copa de Plata) tras ganar la final por 2-0 al Newcastle de Inglaterra. Pero, al año siguiente, la Sub17 (categoría 1999) gritó campeón de la “Gold Cup” (Copa de Oro o la SupercupNI Cup) luego de vencer por 2-0 al Hibernian de Escocia. En tanto, en la última participación en 2017, los rancagüinos lograron el tercer lugar y el delantero, Wilson Martínez, consiguió el “Botín de oro”.

Los celestes ya tienen definido sus rivales y horarios en la primera fase del campeonato. Los rancagüinos enfrentarán a equipos de Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos. El fixture de los tres partidos es el siguiente:



Fecha 1 (Lunes 29 de julio, 14.00 horas)

O’Higgins FC vs Co Down (Irlanda), Estadio Showgrounds, Coleraine.



Fecha 2 (Martes 30 de julio, 10.00 horas)

O’Higgins FC vs Plymouth Argyle (Inglaterra), Estadio The Warren, Portstewart.



Fecha 3 (Miércoles 31 de julio, 08.00 horas)

O’Higgins FC vs Albion Soccer Club (Estados Unidos), Estadio Clough.