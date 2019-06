Ximena Mella Urra

En medio de un frío invierno de 2018, el canal de televisión Mega estrenó su teleserie nocturna llamada «Casa de Muñecos», con una gran audiencia. Ya finalizada su exhibición este año, su elenco más representativo inició una gira por el país para presentarse sobre los principales escenarios con un espectáculo en vivo inspirado en los personajes de dicha historia televisiva. La idea es convertirla en un exitoso montaje de las tablas nacionales, algo muy similar a lo que ocurrió con la teleserie del mismo canal «Sres. Papis».



Este viernes 31 de mayo el Teatro Regional de Rancagua es el lugar escogido para la próxima presentación de su elenco compuesto por las hermanas televisivas: las actrices Luz Valdivieso, Sigrid Alegría, Daniela Ramírez y Celine Reymond quienes sobre el escenario retoman las personalidades de sus personajes pero usando ahora sus verdaderos nombres. Recordemos que las cuatro eran hijas de Nora Elizalde, cuyo papel fue interpretado por Gabriela Hernández, destacada actriz nacional que también promete una participación especial en esta propuesta escrita y dirigida por Rodrigo Muñoz.



«Casa de Muñecos» es una puesta en escena lúdica, llena de comedia, música, coreografías y pequeños lapsus de «stand up comedy» lo que les permite a las actrices interactuar con el público produciéndose un natural «feedback». Según su director, aquí se destruyen los antiguos mitos de la conquista amorosa con un abanico de propuestas de cómo se relacionan las parejas en la actualidad, y no tan solo en las relaciones personales si no que también en la sociedad.



La cita es este viernes 31 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Regional de Rancagua. Consigue tus entradas en Puntoticket.com así como también en boleterías del recinto, con precios que van entre los 15 mil y los 37 mil pesos incluyendo cargo por servicio. Entre los tickets destacan la ubicación VIP en primeras filas con un Meet & Greet, para compartir algunos minutos con las actrices tras bambalinas y tomarse fotos con ellas.