Olimpiadas de Actualidad: 11 colegios compitieron por demostrar ser los más informados

Pese a ello, el Teniente Coronel de la Prefectura Cachapoal, Patricio Tirado, dio a conocer que es fundamental la denuncia de la comunidad para así poder focalizar los hechos delictuales.



Fernando Ávila Figueroa





Rancagua al ser la comuna que posee mayor cantidad de habitantes en la Región de O’Higgins, tiene ligado a ello que también se produzcan delitos que provocan la preocupación de la comunidad, no sólo de quienes allí habitan, sino que además de aquellos que día a día llegan a realizar compras, trámites, razones de estudios, etc.



Es por ello que quisimos conocer cuáles son los delitos que actualmente mantienen en alerta a Carabineros de la capital regional, así como cuales son las recomendaciones que se les entrega a la comunidad. En conversación con el Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cachapoal, Teniente Coronel, Patricio Tirado, dio a conocer que en Rancagua son los delitos que afectan directamente a las personas los que provocan una mayor preocupación, y teniendo en cuenta la cifras que manejan, son los robos con violencia y con fuerza, desde enero al 19 de mayo de este año, los que presentan una disminución.



En Rancagua por ejemplo, el robo con violencia entre el mes de enero al 19 de mayo de este año, esto en comparación al mismo periodo 2018, existe una disminución del 7%, mientras que el robo con fuerza presenta un 26% de disminución.



Tirado adujo que si bien el delito va variando y existe una movilidad de acuerdo a las diferentes semanas, se realiza un análisis de los delitos, y se georreferencian, lo que refleja las cifras del Plan STOP, con una tendencia a la baja en el mismo periodo de tiempo y en el mismo sector.

Esta disminución del delito según el Subprefecto, se debe a que una vez que se analizan las cifras, existe el compromiso de trabajar para disminuir algún delito que pueda ir aumentando, o conocer cuál es el fenómeno que está afectando. Fundamental es la denuncia, ya que según Tirado ella sirve para georreferenciar y decidir donde se envían los recursos logísticos y humanos, focalizando así los delitos.



Otro tema que afecta es el delito de lesiones, el que se encuentra dentro de los de mayor connotación. Es por ello que también se realizan fiscalizaciones a lo que dice relación con la ley de alcoholes. Por ejemplo, los días domingo se fiscaliza que no se expenda alcohol en aquellos lugares donde no está permitido, ya que muchas veces el consumo está asociado al delito de lesiones.



El Subprefecto recalcó el tema de la denuncia que debe hacer la comunidad, por lo que el trabajo que realizan las patrullas comunitarias apunta a trabajar con las juntas de vecinos, quienes aportan información fundamental, donde por ejemplo pueden estar ocurriendo hechos delictuales.



Sabido es el poder de fuego con los que actualmente cuentan los delincuentes, lo que se ha reflejado en una serie de allanamientos e incautaciones que se han realizado en la Región. Es por ello que el Subprefecto hizo un llamado a que ellos poseen la autoridad fiscalizadora OS-11, quienes verifican que las armas inscritas estén en poder de las personas que corresponden, haciendo un llamado a que si un familiar fallece, y el resto de la familia no sabe qué hacer con esa arma inscrita, la entregue a Carabineros de manera voluntaria, o regularizar el proceso para que quede a su nombre, ya que muchas veces delincuentes las encuentran y luego las utilizan.



La campaña “Entrega Tu Arma”, apunta a facilitarle a la gente sacar de circulación el armamento, ya que recalcó que muchas veces la gente no puede utilizarla para los fines que fue inscrita, así como no se puede andar transportando de un lugar a otro. “Llamar a la comunidad, a la gente que no tiene conocimiento, o que no quiere tener un arma, se acerque a Carabineros de Rancagua, donde gente del OS-11 les dirá los pasos a seguir y ver que se puede hacer con esa arma”.



Finalmente, el Subprefecto recalcó que debido a la focalización de los delitos, estos van a la baja, cifras que espera se mantengan en lo que resta del año, todo ligado con la denuncia de la comunidad, lo que es fundamental para poder focalizar y mandar los recursos hacia donde deben ir.