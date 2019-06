EDITORIAL: El problema es el cómo

En política son variadas las promesas que se hacen, se habla sobre lo que tal o cual persona realizará. Esta práctica en sí misma no es negativa, es importante conocer las propuestas y visiones de cada candidato o de la autoridad. Es esperable que se comprometan a realizar tal o cual acción y que sean sometidos a la voluntad popular, que con su voto dará o no fuerza a la propuesta.



En una sana convivencia política no cabe la consigna situada en nuestro escudo nacional “por la razón o por la fuerza”. En un país tolerante y democrático la consigna debiese ser por la razón o por el acuerdo.

Idealmente cualquier compromiso de una autoridad o de un político debería responder a las mismas preguntas que debe someterse cualquier texto periodístico, ¿Qué propone?, Cuando (en qué tiempo) implementará su propuesta, Cómo piensa realizarla, ¿Dónde se realizará (qué territorios o a qué personas afectará), Quién implementará la propuesta (se creara una nueva institución, algún ministerio, a quienes beneficiara) y Por qué esta propuesta es importante o debería llevarse a cabo. A estas preguntas, en tiempos de austeridad fiscal, se debería agregar otra no menos importante, cómo se financiará.



Nunca está demás decir que no solo el voto tiene que ser informado, sino que también cualquier opinión que se tenga sobre cualquier proyecto que se quiera realizar, aunque mi opinión la escriba en redes sociales y que los políticos, en cuanto servidores públicos, deben responder a todas las interrogantes, aunque no les gusten las preguntas. Donde además se corre el peligro de caer desde el bloqueo de la minoría, a la dictadura de la mayoría. Cuando se habla de grandes reformas estructurales la voluntad de una mayoría circunstancial del 50% +1 no puede imponer su particular mirada. Son necesarios consensos más amplios para cambios profundos.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director