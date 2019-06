O’Higgins fue sorprendido por Santa Cruz

El año pasado los celestes quedaron en el camino tras ser sacados del torneo por Colchagua. Por eso, este sábado, esperan conseguir un triunfo para cerrar la llave el miércoles venidero en El Teniente.

Ricardo Obando.

En 2018, en dos partidos, O’Higgins no fue capaz de anotar un gol frente Colchagua. Por eso todo se tuvo que definir en penales, donde los de San Fernando terminaron festejaron en el arco sur del estadio El Teniente. Esa llave, que inclusive le costó el puesto al DT de la época, Gabriel Milito, la toman como ejemplo en el Monasterio Celeste con el fin de no repetir la historia e imponerse sobre Deportes Santa Cruz en su debut copero de 2019.



A horas del estreno en esta competencia, mañana a las 18.00 horas como forastero, referentes del plantel celeste, y que vivieron el bochorno de 2018, apuntan a que deben entrar con todo para superar a los Unionistas.

Según Roberto Cereceda, “a mi me tocó estar el año pasado, donde quedamos fuera en la primera fase contra Colchagua. No me gustaría volver a repetirlo y tenemos que ir con el profesionalismo que corresponde a Santa Cruz”.



Es más, el lateral izquierdo que esta semana no trabajó al cien por ciento debido a un cuadro gripal que lo afectó, sostuvo también que, contra el elenco de Osvaldo Hurtado, “es una llave complicada, el comienzo de esta Copa siempre lo es. De la cabeza tenemos que estar al cien para ir a allá”.

De paso, Cereceda sentenció que, para no quedar en el camino en esta pasada, deben ser profesionales porque, “cuando como jugador das ventajas, te relajas, cualquiera te puede ganar, como pasó el año pasado”.

Ahora bien, respecto al juego, el ex seleccionado nacional comentó que, “va a ser un partido muy intenso, hay que ser muy inteligentes porque, cuando los equipos rivales son más jóvenes, tienen mucha intensidad”.

Junto con ello, Roberto Cereceda puntualizó que la meta en esta llave es seguir en carrera, porque “avanzar en la Copa Chile es muy positivo, porque te clasifica a una copa internacional. El ir avanzando te hace crecer, según creo el torneo cada vez tiene más importancia”.



Por su parte, el defensor Albert Acevedo, aseguró que “tenemos que intentar salir ganador y a no especular. El año pasado terminamos quedando fuera por penales, teniendo el primer partido no tan bueno y el segundo con dominio absoluto y no lo pudimos cerrar. Ahora, cuando seamos poseedores del partido, ojalá podamos concretar”.



Finalmente, el experimentado jugador recalcó que en este caso, Santa Cruz, “es un equipo que te va a proponer intensidad, y será tan o más difícil que los partidos que tenemos en nuestra división”.



Por eso, Acevedo destacó que lo que quieren es, “ganar el primer partido, queremos pasar la llave, eso queremos”.