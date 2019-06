Tres barrios de Rancagua serían parte de la «narco cultura»

Son 33 a nivel nacional, y según las autoridades lo peor que se puede hacer es avisar donde serán los lugares en los que desarrollará esta intervención, ya que puede originar que los narcotraficantes emigren del lugar. Además no se quiere estigmatizar estos sectores.

Fernando Ávila Figueroa

El tema de la “narco cultura” que ha estado en la palestra en diferentes comunas del país, con los denominados, “funerales narcos”, estuvo presente en el discurso presidencial del pasado domingo, identificando desde el Gobierno 33 territorios, donde el narcotráfico mantiene atemorizados a los vecinos.



Tres de estos barrios, están en la ciudad de Rancagua, los que fueron asignados por números, para así no estigmatizarlos, y no incluir a todos los vecinos dentro de la problemática. El primer barrio de Rancagua y que está en el número 8 de la lista concentra el 0,31 de delitos, el segundo barrio, y que está el número 11 de la lista concentra el 0,33% de delitos, mientras que el primer barrio vuelve a aparecer en el número 14 de la lista El tercer barrio aparece en el número 18 de la lista, con el 0,27% de delitos.



El Presidente Piñera en su discurso adujo que se debe extirpar la Narco Cultura en muchos de los barrios del país, “porque esta cultura no es la cultura de los chilenos; la cultura de los chilenos es la cultura de la vida y la paz, el esfuerzo, la superación y la honestidad, y no la cultura de la muerte, las balas, la violencia, los vicios o el temor, que tanto daño causa a muchas de nuestras familias”, dijo el Mandatario.

Fue así como anunció estar fortaleciendo la presencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en los 33 barrios que se han identificado como aquellos con la mayor presencia de bandas de narcotraficantes, y creando unidades especializadas que van a permitir aumentar la eficacia en la lucha por “erradicar esta verdadera cultura de la muerte y de la violencia, que representa el narcotráfico.



Según información entregada por la Oficina Regional de Seguridad Pública, con el fin de identificar los barrios que son más vulnerables a ser afectados por delitos violentos y hechos criminales, se realizó un análisis territorial en la Región Metropolitana y en las capitales regionales del país. Este análisis consideró la concentración espacial de ciertos hechos de relevancia criminal. En primera instancia, fueron identificados 33 barrios que concentraban más del 25% de los delitos respecto al total comunal.



Fue así como se buscó conocer el nivel de criticidad criminal para los barrios identificados. Para ello, se realizó un convenio de colaboración técnica con la Universidad Adolfo Ibáñez, realizando un estudio de co-ocurrencia espacial, para correlacionar los fenómenos delictivos y de vulnerabilidad social con el fin de caracterizar y priorizar los barrios identificados.



Para el análisis se construyeron tres indicadores: Indicador de vulnerabilidad social: Promedio de años de estudio de sostenedores del hogar, Porcentaje de hogares monoparentales, Porcentaje de la población activa en busca de empleo, Porcentaje de la población entre 15 y 24 años que no trabaja ni estudia.



Además se analiza la concentración espacial de hechos delictivos de relevancia criminal, entre ellos presunta desgracia, lesiones leves, menos graves, graves y gravísimas, amenazas, robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, violaciones, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, homicidios, hallazgo de cadáver, hallazgo de vehículo, infracción a la ley de armas, ley de drogas, órdenes de aprehensión, y violencia intrafamiliar.



Con la sumatoria de estos tres indicadores, se construyó un puntaje de riesgo o índice de criticidad para cada barrio.



La intervención en cada barrio tiene características particulares, por lo que los equipos técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajarán con los alcaldes y los vecinos para levantar las distintas necesidades, dentro de un marco general. Se informó que se realizará una intervención integral que consta de dos pilares, uno de intervención socio policial y un segundo de aumento de la presencia del Estado.

CON RECURSOS PROPIOS

En tanto, el Coronel de Carabineros, Boris Morales, Prefecto de la Prefectura Cachapoal, dio a conocer que mantienen información de diversos lugares donde se mantiene el microtráfico en Rancagua, sin embargo, están trabajando desde hace bastante tiempo con el fin de erradicar la droga de estos lugares, trabajo que calificó como arduo y de largo aliento.



Agregó que se han aumentado patrullajes y controles como una forma de medir el aumento de dotación en algunos sectores, pero con medios propios, incluso sacando a personal de labores administrativas con el fin de poder suplir las labores operativas, por lo que un aumento de personal deberá ser dado a conocer desde el nivel estratégico del nivel central. “Hemos trabajado con los recursos que tenemos con el objeto de aumentar y crear una mejor sensación de seguridad en el sector”, dijo el Prefecto.



Por el momento los lugares a intervenir, según el Prefecto es una información que se mantiene en el nivel central de Carabineros y el Gobierno, ya que si se anuncia donde se hará una intervención, los más probable es que dicha estrategia falle teniendo en cuenta la capacidad de movilidad de los antisociales, colocando en alerta a los delincuentes. “Estamos bastante conformes con lo que hemos realizado, ya que son procedimientos de largo aliento, procesos que no se hace de un día para otro, y que se vienen acomodando a través del tiempo”.

RECUPERAR LOS BARRIOS

Sobre el tema, consultamos al Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, quien indicó que “el Presidente Piñera anunció en su Cuenta Pública el fortalecimiento de la presencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en 33 barrios que como Gobierno hemos identificado como aquellos con la mayor presencia de bandas de narcotraficantes”.



“Este trabajo de análisis territorial determinó que en nuestra región sean varios los barrios que se van a intervenir, en un trabajo conjunto que involucrará al Estado con las policías. No podemos informar el número de barrios ni dar a conocer el nombre de cada uno de ellos para no estigmatizar a las personas que viven en estas zonas”, explicó el Intendente de O’Higgins.



En cada barrio el Gobierno va a realizar una profunda intervención a partir de pilares: un trabajo coordinado de Carabineros, la PDI y la comunidad, tanto para prevenir los ilícitos como para desarticular las bandas delictuales, y llevar la oferta del Estado a esos barrios: salud, educación, cultura, vivienda, etc. Es decir, se vuelven a llevar a esos barrios los servicios del Estado, para ir cercando al narcotráfico y evitar que la comunidad sea captada por los narcotraficantes: se llevan colegios, se recuperan viviendas para las familias, se instalan consultorios, polideportivos y cualquier servicio del Estado que la comunidad necesite.

“La intervención policial considera rondas preventivas constantes de Carabineros a fin de evitar delitos en estos sectores, y la Policía de Investigaciones realizará además un trabajo social por medio de detectives con perfiles especiales, como sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales. La PDI se integra a la comunidad y trabaja con los vecinos para ir generando redes de confianza, dándoles seguridad, pero también recabando información que permita desbaratar bandas delictuales y así ir mejorando la condición de seguridad de esos mismos vecinos”, explicó Juan Manuel Masferrer.



“Nosotros vamos a dar esta lucha contra la delincuencia sin descanso, con el único objetivo de devolver la seguridad, pero también les vamos a acercar todos los servicios necesarios para que sus familias puedan salir adelante”, aseguró.

FOCALIZACIÓN DE NUEVOS RECURSOS POLICIALES

Sobre el tema, también conversamos con el Fiscal Regional (s), Javier Von Bischoffshausen, quien dio a conocer que la existencia de barrios con mayor incidencia de drogas es siempre una preocupación para el Ministerio Público y ambas policías, especialmente lo relacionado con el microtráfico que se da constantemente en los barrios. Agregó que tanto con PDI y Carabineros poseen planes de intervención barrial, vales decir, análisis de focos de microtráfico a partir de análisis investigativo, georreferenciación de los puntos con mayores focos, y luego realizar investigaciones con el fin de realizar entradas y registros en estos domicilios.



Referente a otros delitos, también se está atento a ellos, como lo son por ejemplo el uso de armas de fuego en los delitos, recordando el Fiscal que en la Región se ha logrado decomisar gran cantidad de armamento y municiones, sacando del mercado este tipo de armamento que haga más complejo y grave la comisión de un delito, la que va en la línea de evitar la unión entre armas y drogas.



Von Bischoffshausen adujo que a la fecha no cuentan con la información detallada del anuncio que ha realizado el Gobierno, sin embargo, tienen georreferenciado y establecidos los lugares con mayor incidencia de delitos, como el microtráfico. “Por razones de estrategias investigativas no puedo aportar la información del detalle del sector donde se ubican, ya que estamos realizando procedimientos de intervenciones barriales con ambas policías, de hecho uno lo hicimos la semana pasada con la Policía de Investigaciones”, dijo el Fiscal.



El Fiscal sostuvo que actualmente están aportando importante información a los Consejos de Seguridad Comunales, donde dan a conocer los lugares donde hay más delitos, y que tipo de delitos son los más frecuentes, entregando consejos de autocuidado, creyendo que no basta sólo con detener a un imputado, ya que en los delitos asociados a droga hay una familia detrás, un sustento económico, donde se requiere cortar esta cadena asociada a distintos elementos que involucra que toda una familia ingrese al tráfico de drogas, no bastando sólo la labor represiva, lo que debe ir unido con un rol preventivo.



Sobre el anuncio presidencial, el Fiscal está a la espera de conocer el detalle, ya que esto implicará focalización de recursos policiales, implementación de nuevas cámaras, lo que trae consigo una coordinación entre los entes encargados de la investigación criminal con miras a la obtención de los recursos más óptimos. “Constantemente estamos en coordinación con Carabineros y Policía de Investigaciones a partir del análisis investigativo que hace la propia Fiscalía en conjunto con las policías”, dijo Von Bischoffshausen.



ALCALDE SOTO DESTACA EL ANUNCIO

Fundamental es trabajar con los alcaldes de las comunas afectadas, es por ello que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, señaló que espera que este trabajo comience en el más breve plazo posible, ya que históricamente siempre han aparecido algunos sectores de Rancagua entre los más complejos a nivel nacional. Es por ello que en la actualidad dijo que más allá del discurso hay una decisión con acciones y recursos en sectores donde el alcalde no quiso nombrar para así no estigmatizarlos, pero si recalcó que son complejos, donde existen traficante de drogas, y usan estos lugares para venta y refugio.



Soto no ocultó su satisfacción por esta decisión, que va en la dirección en la que han planteado los vecinos, donde cree que lo mejor es no dar a conocer de manera pública los lugares, ya que a su juicio lo peor es avisar donde serán los lugares en los que se desarrollará una intervención, ya que puede originar que los narcotraficantes que emigren del lugar, quienes tienen la capacidad de movilizarse, y arrendar en otras partes.

Esta medida va de la mano con el aumento de fuego en poder de los delincuentes que se ha apreciado el último tiempo en Rancagua, donde para el alcalde es una constante el uso de armas, y balaceras, con el aumento de asesinatos, e incluso funerales narcos que usan todo tipo de elementos para llamar la atención, situación que según el alcalde no se puede seguir tolerando.



EL PLAN MICROTRAFICO 0 DE LA PDI

Desde la Policía de Investigaciones de la Región de O’Higgins, se informó que el Plan Microtráfico Cero focaliza acciones para perseguir el delito, de manera coordinada con la comunidad, con el propósito de desarticular aquellos puntos donde operan organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en pequeñas cantidades y así devolver los espacios públicos a la comunidad.



Toda evidencia indica que la comunidad percibe el microtráfico como uno de los problemas más importantes en el ámbito de la seguridad. Según el último Estudio de Opinión Pública, más de un 40% de la población declara que su principal problema de seguridad (en su ciudad, municipio o barrio) es la venta de drogas.



El fenómeno del tráfico (en sus distintas dimensiones) presenta diferencias según la ubicación geográfica, población, características delictuales, etc. he ahí la importancia de los equipos MT-0 por cada comuna.



El Plan Microtráfico Cero (MT-0) es un modelo de investigación policial diseñado por la PDI con la finalidad de reducir los puntos de venta de droga en pequeñas cantidades a nivel barrial. Teniendo claro que el microtráfico incide directamente en otros fenómenos criminológicos como violencia, armas, robos, etc.



Este modelo investigativo de análisis criminal e inteligencia policial, ha permitido desarrollar las acciones policiales e investigativas para intervenir este fenómeno de forma seria y profesional, entregando al Ministerio Públicos evidencias e información de calidad para la persecución del delito



Actualmente MT-0 es un referente en cuanto a la investigación del fenómeno del microtráfico en Chile y América Latina, siendo validados y reconocidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la inyección de recursos para continuar con el modelo MT-0 del 2019 en adelante. En esta misma línea, la Dirección de Presupuesto (Dipres) efectuó una medición de 22 programas de Seguridad Pública en funcionamiento, sólo dos de ellos fueron muy bien evaluados, y según lo que indica la PDI MT-0 fue uno de estos.



Los buenos resultados del Plan, han llevado a su internacionalización, por lo que detectives especializados en microtráfico capacitaron a policías de México y próximamente lo harán en Argentina, posicionándose como una de las policías más capacitadas para combatir el microtráfico en Latinoamérica. La denuncia puede ser anónima directamente en las unidades policiales, en el número de emergencia 134, o a través del fono Denuncia Seguro, 600 400 01 01.



Desde la PDI se destaca que lejos el mayor éxito del MT-0 está en el impacto positivo hacia la comunidad, en la recuperación de los espacios públicos, en los puntos de línea de base desbaratados cercano a colegios y en la libertad que recuperan los vecinos al caminar tranquilos en sus barrios.