Copa Chile: O’Higgins lavó su imagen y avanzó con autoridad a la siguiente ronda

El subsecretario de Economía resalta que, si bien la ley de pago a 30 días no soluciona todos los problemas, al menos genera cierto nivel de plazos que antes no existían. Al mismo tiempo señala que para no afectar el crecimiento potencial del país es muy importante la aprobación tanto de la reforma tributaria, la modernización laboral y el TPP11.

Si bien tuvo un debut no tan limpio como se hubiese querido, por el error en la transcripción de la ley que dejaba sin opciones a demandar a los pequeños, desde el gobierno resaltan la nueva ley de pago en 30 días como una gran noticia para las pymes, especialmente cuando ya se han dado pasos importantes para subsanar este error en el Senado.



Ignacio Guerrero, Subsecretario de Economía, señaló que si bien aún no se cumplen los primeros 30 días desde que fue promulgada la ley, por lo que aún no se realizan los primeros pagos bajo esta normativa, desde el ministerio están haciendo un seguimiento sobre cómo están incorporando distintas empresas la norma, “evidentemente aún no podemos tener un balance claro cuando no se han cumplido aún los plazos de pago o de sanción.

Es muy prematuro aún para tener una idea de la implementación de esta ley”, explicó. Recordemos que la ley en una primera etapa entrega 30 días para pagar al gobierno y 60 días a los privados para paulatinamente llegar hasta el mismo plazo. Eso sí, dada su carga financiera, la ley en este momento no aplica ni para municipios ni para los Servicios de Salud, para ellos comienza a regir el 1 de junio de 2022.



“El estado asumió el compromiso de pagar a 30 días, lo hemos conversado tanto con la dirección de presupuesto como con muchos de los ministerios, en el ministerio de economía – por ejemplo- tenemos un promedio de plazo de pago de 13 días, esto sumados los 10 servicios que tenemos a nuestro cargo.

Por lo tanto estamos muy confiados de que el estado y sus diferentes instituciones si van a poder llevar a adelante los plazos de pago”, aseguró el subsecretario.



Consultado sobre como se ve desde el gobierno el temor que pueda tener un pequeño al reclamar contra una gran empresa por los tiempos de pago, cuando puede ser que la factura en concreto sea pagada, pero después no el grande no compre nunca más a la pyme, Guerrero señaló “nosotros buscamos con la ley es un importante avance en materia de pago oportuno, no es la solución definitiva, nosotros desde el Ministerio de Economía queremos construir una transformación cultural en el tema de pago de facturas. A Eso es lo que invitamos a todos. Remarcar a las grandes empresas y a resaltar a aquellas que tienen buenas prácticas de pago”.



En este sentido explicó que se están llevando adelante una serie de otras iniciativas, “estamos conversando con la Comisión del Mercado Financiero para que las grandes empresas tengan que incorporar sus políticas de pago, su historial de pagos, resolución de controversias. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se lanzó el sello pro pyme que eran acuerdos voluntarios que tomaban las empresas para pagos oportunos hacia las pymes. Nosotros vamos a reformular dicho sello para resaltar buenas prácticas. La idea es que trabajemos todos juntos para llevar adelante la transformación cultural para el pago oportuno”.

Pero también la ley establece la opción de que por acuerdo entre las partes los plazos de pago finalmente no se cumplan, al respecto Guerrero explicó que “los acuerdos entre las partes son excepcionales y tienen que estar justificados y tienen que ser registrados en un sitio del ministerio de economía. Tenemos que rendir este registro ante el congreso nacional y emitir un informe de su comportamiento, lo anterior en marzo del próximo año”.



Por eso en la entrevista resalta un llamado a las empresas que los tratos que suban sean excepcionales y voluntarios. Explica que si un acuerdo es registrado en la plataforma de contratos excepcionales “va a estar en regla”, pero posteriormente el parlamento podrá determinar “si dicha empresa está abusando de este mecanismo”.



Cabe señalar que los 30 días comienzan a regir desde el momento en que es emitida la factura, donde además la ley establece “fijar un momento en el tiempo a través de la generación de la guía de despacho electrónica, fijando el momento a partir de cuándo se debe emitir la factura”.

Si bien reconoce que la ley no es la solución la autoridad asegura que “esta es una nueva ley para Chile, que afecta a toda la cadena de pago, y por lo mismo es bastante compleja. Nosotros tenemos equipo especial en el Ministerio de Economía que le está haciendo un seguimiento especial a esta ley, entendiendo eso sí que nosotros no tenemos ninguna facultad fiscalizadora sobre ella, ya que muchas veces son acuerdos entre privados donde no nos podemos meter mucho más allá de ver que la ley fije los plazos de pago (…) resaltar casos positivos, e ir generando una sanción social a aquellos que incumplen. Es una muy buena noticia la implementación de esta ley”, aseguró al mismo tiempo que resalta que pasamos de una completa indefinición al menos a generar cierto nivel de plazos.

Sorprendió el presidente Piñera en su cuenta pública al moderar las expectativas de crecimiento, poniendo un rango de 3% a 3,5%, consultado sobre esta materia el subsecretario señaló que “internamente estamos trabajando intensamente para alcanzar ese 3, 5 % de crecimiento, evidentemente tenemos situaciones que van más allá y escapan a la realidad del gobierno. Hoy estamos viendo una gran guerra comercial entre las dos superpontecias, China y Estados Unidos. Nosotros no sabemos cómo va a afectar eso finalmente en materia de crecimiento interno.

¿Y cómo se logra ese 3,5%, que herramientas tiene el estado para incentivar ese crecimiento?



Nosotros estamos generando muchas herramientas para generar dicho crecimiento por lo pronto hacemos la invitación a los parlamentarios a revisar y aprobar la modernización tributaria, que va a generar certeza y un alivio y una posibilidad de crecimiento a más de 900 mil pymes. Estamos con una ley de flexibilidad laboral, estamos desde el Ministerio de Economía promoviendo la inversión que sea integral, inclusiva y sustentable. La inversión también es generadora de puestos de trabajo de calidad, los cuales finalmente repercuten en los hogares de todas las familias chilenas porque mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos. Tenemos una agenda bastante intensa en esta materia. Estamos trabajando en la aprobación del acuerdo comercial el tpp11 que nos significa mayores vínculos comerciales con 11 economías que significan el 13% del PIB mundial. Las herramientas están, nosotros estamos enfocados en generar certezas para los inversionistas de manera de obtener ese crecimiento.



Hay que observar que en los cuatro años anteriores teníamos crecimientos negativos en cuanto a inversión. Sin embargo en 2018 lanzamos un 4,7% triplicando la cifra del año anterior que había sido negativa en un 2,3%. En materia de productividad tuvimos índices positivos, llevábamos 4 años con índices negativos.

Entonces está diciendo que ¿de no aprobarse la serie de leyes que señaló se vería afectado el crecimiento del país?



Nosotros creemos que son dos muy buenas políticas públicas para llevar adelante el crecimiento del país, y por eso estamos muy optimistas de que van a salir aprobadas.

Y de no ser así…



La ley de modernización tributaria es una ley pro inversión, pro generación de trabajo, pro crecimiento. Si queremos aumentar el crecimiento potencial del país la moderación tributaria es una herramienta muy importante y debemos lograr aprobarla.



Nuestra región es más que nada agrícola y minera, donde casi todos nuestros productos tienen como principal destino China. De continuar esta guerra comercial, ¿existe un plan B…?



La situación es muy compleja, afecta a países como el nuestro. Por eso nosotros invitamos a abrir nuevos canales comerciales con otros países. Por eso adquiere importancia el tpp11 para abrir nuevas rutas comerciales, y diversificar estas relaciones de manera de no generar solo una dependencia.