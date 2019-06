Richard Strauss y sus románticas óperas

En la historia de la música, el 11 de junio marca una fecha especial. En un día como hoy, en 1864, en Munich, nació uno de los más célebres compositores y directores de orquesta europeos: el alemán Richard Strauss, autor de obras que siguen vigentes a través del tiempo. Niño prodigio, comenzó a componer música a los 6 años de edad. Conviene recordar que no hay que confundir lo con Johan Strauss (hijo), autor del famosísimo vals “Danubio Azul” y de la ópera “El Murciélago”. Sus primeros éxitos los obtuvo Richard, a los 25 años de edad, con poemas sinfónicos coloristas, como “Don Juan” en 1889, y al año siguiente “Muerte y Transfiguración”. Fue notable su poema sinfónico “Macbeth”, compuesto en 1890, basado en un drama teatral de Shakespeare. (No confundir con la ópera “Macbeth” de Giuseppe Verdi). En el mundo de la ópera, Richard destacó con “Salomé”, en 1905, basada en un texto de Oscar Wilde. Poco después, en 1909, surgió con “Electra” y dos años más tarde “El caballero de la rosa”. Vinieron nuevos éxitos, como “Don Quixote”. Su producción musical es muy vasta. Incluye “Arabella”, “Así habló Zarathustra”, “La mujer silenciosa”, “Sinfonía doméstica”, “La mujer sin sombra”, “Vida de héroe”, etc. En sus últimos años, escribió “Metamorfosis” y varios lieders.

Richard Strauss falleció el 8 de septiembre de 1949, a los 85 años de edad.