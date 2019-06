Trabajo infantil: Un factor que perpetúa la pobreza

En los últimos días asistimos al rechazo general de la propuesta que afectará a la historia en 3º y 4º medio. Revisando los programas vigentes, y asumiendo que el abordaje de la ciudadanía no puede escindirse de su carácter histórico, no estaríamos frente a un cambio sustancial, sino más bien ante una readecuación. A la reforma se integran, además, tres asignaturas electivas que fortalecen la historia en la formación humanista. El problema con estas conclusiones es que resultan de suposiciones, mas no de la declaración de las intenciones del cambio, de su operatividad ni de los programas de las asignaturas. En este contexto, el cuestionamiento al plan de estudios y la respuesta de los académicos suscitan profundas reflexiones sobre el rol que la historia debe cumplir en la formación escolar. Estamos ante una discusión pública que debiera centrarse en la educación en general, por lo que las perspectivas disciplinarias deben concebirse más en ese propósito que en su particular punto de vista. La educación ciudadana no puede obviar los procesos histórico-sociales que han devenido en el presente. Su enseñanza debe considerar la temporalidad que posibilita el desarrollo de una ciudadanía crítica que se comprende a sí misma en procesos de cambio. Cabe preguntarse, entonces, ¿De qué manera la historia, entendida en su conjunto y en sus múltiples experiencias, permite formar ciudadanos para el siglo XXI? ¿qué educación necesitamos para nuestro tiempo? ¿Cómo aporta la historia al proceso educativo?, ¿cómo debe enseñarse la historia en el contexto escolar?, ¿cuál es el rol social de la historia en la formación ciudadana?, y ¿de qué manera la institucionalidad pública educativa integra la historia, y su importante aporte, en la reflexión de la sociedad? El currículo actual no parece cumplir las necesidades ni anhelos de nuestra sociedad. El cambio parece inevitable. Concebidos apartadamente y sin relaciones suficientes, los planes actuales no desarrollan el pensamiento histórico necesario a un ciudadano reflexivo, atento a su presente ni a las complejidades de la vida social. Un curriculum que omita esta necesidad no contribuirá a la educación ni a la historia. Un cambio adecuado debe resultar de una reflexión sobre la comunidad que deseamos construir y el carácter de sus miembros. No son, por tanto, cambios de forma o contenidos, sino de la concepción de una educación que perfile una comunidad crítica, reflexiva, libre y responsable. La propuesta curricular en discusión abre un proceso de perfeccionamiento quizá incompleto, pero no del todo errado desde los actuales enfoques educativos. Nos parece, así, una oportunidad para abordar seriamente la educación. Un debate que en la actual efervescencia de opiniones se ha omitido y que, por lo mismo, invitamos a desarrollar.



Daniel Nieto

Aldo Casali

Francisco Orrego

Fabián Pérez

Fernando Castillo

Académicos Licenciatura en Historia

Universidad Andrés Bello

Viña del Mar