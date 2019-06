Ex intendente fue formalizado acusado de «abuso sexual por sorpresa»

En horas de la noche de ayer el ex intendente regional y actual Asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales Wladimir Román fue detenido en el casino Monticello acusado de «abuso sexual por sorpresa».

No está claro exactamente que es lo que sucedió en el Casino, pero lo cierto es que Román durante la mañana de hoy fue formalizado por el delito antes señalado, quedando con la cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse tanto a la víctima como al casino, decretando el tribunal 60 días para investigar.

Magistrado del Juzgado de Garantía de Graneros, Rubén Donoso.

Cabe consignar que en su muro de facebook el propio Román reconoció el hecho

» Soy culpable, no recuerdo haberlo hecho pero las cámaras no mienten. Es mi responsabilidad no haber tratado la depresión que me aqueja hace año y medio, mezclar antidepresivos con alcohol jamás tendrá un buen resultado. Algo que en otros tiempos podía ser una broma, hoy no lo es y yo lo sabía. Siempre he tratado de ser el más fuerte de todos y autosuficiente pero me di cuenta que no lo soy, hice algo muy malo ayer y como siempre asumiré las consecuencias de mis actos. Pido perdón a todas las personas que me quieren y han confiado en mi, me avergüenza profundamente mi actuar pero quizás fue esto y no que siguiera cometiendo actos imprudentes hasta perder la vida. Trataré de salir del fondo. Gracias»