El balance del “Fantasma” tras el cierre del primer semestre

Con la clasificación de O’Higgins a los octavos de final de la Copa Chile se dio por terminado el primer semestre. Ahora, el equipo sale de vacaciones y en un par de semanas volverán con nuevos bríos para afrontar los desafíos en el cierre de la temporada.

Ricardo Obando.

“El balance de la primera vuelta es de mediano a bueno”, apuntó Marco Antonio Figueroa. El DT, de O’Higgins, comentó tras la clasificación del equipo a los octavos de final de la Copa Chile 2019, que en este primer semestre, “pasaron muchas cosas” al interior del plantel y el Monasterio Celeste, muchas de esas como la mala suerte que los persiguió con las lesiones de jugadores importantes, como Fabrizio Ramírez, para quien no tuvo reemplazante.



Es más, el estratega recordó que, “a veces no teníamos jugadores para hacer fútbol, se nos lesionaron tres extranjeros, y tuvimos que subir a tres juveniles más”.



Respecto al balance en números, los 21 puntos que obtuvo y el avance en la Copa lo dejó conforme. “En la tabla pudimos llevar tres o cuatro puntitos más, pero estamos conscientes que en la posición que estamos trataremos de mantenerla en el segundo semestre”, dijo el “Fantasma”, que adelantó, posiblemente, habrá alguna salida de un jugador en el segundo semestre, y no necesariamente por bajo rendimiento.



“Tenemos jugadores bien vistos, y no solamente en la defensa o delantera, y de equipos de fuera, importantes. Si el club tiene la oportunidad de hacer caja, te aseguro que se van a ir”, sostuvo. En ese sentido, hay nombres como Juan Fuentes que es pretendido por Estudiantes de la Plata, Argentina, y Maximiliano Salas, recientemente adquirido, pero que sería del interés de cuadros del fútbol mexicano.



Es más, Marco Antonio aclara que él no pondrá ningún tipo de trabas si es que llega una contundente oferta por algún integrante de su plantel, porque, expresó, “yo soy pro jugador, no soy de los que retienen jugador. El club sabrá reemplazar, aunque siempre para nosotros, los técnicos, es que no se vaya nadie y que vengan tres”.



En todo caso, recalcó que, “ojalá se puedan mantener todos, pero hay que esperar noticias”, y que, “si sale alguien es porque se lo merece, y porque sus condiciones económicas y futbolísticas serán mejores”. Es por eso que, sentenció, “hay posibilidades de que nos quedemos más cojos todavía”.

¿POSIBILIDAD DE REFUERZOS?

“Espero poder tener el panorama un poco más claro. Nos hemos juntado varias veces, hemos quedado en lo mismo”, apuntó el entrenador la noche del miércoles. Este jueves, en Santiago, se realizó una nueva cita entre los directivos de la institución y Figueroa, todo con el fin de aclarar los puntos y determinar quiénes serán los nombres a conseguir.



El avanzar en la Copa, agregó, “nos da un poco de respiro y de conseguir cosas”. Y esas cosas, pasan justamente por traer elementos solicitados por Figueroa.

Ahora bien, hay elementos que no han sido utilizados por él en este semestre, y que llegaron como refuerzos. Es el caso de Gustavo Gotti, Renzo López y Agustín Doffo. Sobre ellos, dijo que, “los jugadores que tienen contrato, solo los directivos saben cuál es la mejor opción para ellos, yo no puedo meter en el aspecto económico del club. Ellos saben como pienso, qué es lo que quiero para el equipo”.



Y, sobre nombres, como por ejemplo el del atacante Marco Sebastián Pol, Figueroa dijo que, “no me gusta hablar se supuestos, cuándo llegue el jugador sí, si llega Pol u otro, ahí si”.

LO POSITIVO DE LA COPA

El dar vuelta la llave frente a Deportes Santa Cruz, por un global de 6-4, lo dejó conforme al DT. Según dijo, el mérito está en los jugadores, ya que, “ellos siguen creyendo y siguen actuando de la misma forma desde el día uno. Convencer en el fútbol no es fácil, y acá no han envidia, independiente de que jueguen o no. Eso nos da tranquilidad para seguir trabajando”.



Además, expuso que pese a tener buen protagonismo en el equipo, “los jóvenes, para crecer, necesitan que los maduros lleven el peso del torneo. Hoy por hoy le damos mucha responsabilidad al Tucu (Matías Sepúlveda), al Peye (Luis Ureta), al Tommy (Tomás Alarcón). Tienen 19 años, pero hay que esperarlos, ir de a poco”.



Es más, agregó que, a las vacaciones de invierno, “me voy tranquilo, con el deber cumplido. Se los dije a los muchachos en el camarín, porque brindamos un buen espectáculo para nuestra gente”.

Sobre los 90 minutos jugados en Rancagua, Marco Antonio Figueroa sostuvo que, “el partido fue de principio a fin del equipo, hizo cosas muy importantes, sobre todo cuando se tenía la pelota. Y cuando se perdía, presionábamos para recuperarla”, y que, “lo que no hicimos en el primer partido, lo hicimos en éste”.



Finalmente, el DT comentó que, “tú puedes perder partidos, pero no de la forma en que lo perdimos en Santa Cruz. Por eso hubo un remezón, tenía que haber sacado a los once, pero ellos entendieron”.