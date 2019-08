Directiva del Sindicato de supervisores se reunió con Seremi del Trabajo tras despidos masivos

-Con la presencia de sus máximos dirigentes nacionales –Guillermo Teillier (PC), Jaime Mulet (FRVS) y Camilo Lagos (PRO)- realizarán un encuentro programático este sábado en el Auditorio Municipal de Rancagua.



Un nuevo paso en aglutinar a la oposición darán este sábado en Rancagua el Partido Comunista de Chile, La Federación Regionalista Verde Social y el Partido Progresista cuando realicen el primer Encuentro Programático de la nueva coalición Unidad para el Cambio en nuestra región, en el auditorio municipal de Rancagua, a las 10:00 horas de este sábado 17 de agosto.



Los tres partidos contarán con sus máximos presidentes nacionales -Guillermo Teillier (PC), Jaime Mulet (FRVS) y Camilo Lagos (PRO)- en la jornada que delineará el marco programático sobre el cual se trabajará la unidad de estas fuerzas y el diálogo con otras fuerzas políticas y sociales para avanzar en un gran frente de oposición al neoliberalismo y al gobierno de Sebastián Piñera.



Así lo enfatizaron los presidentes regionales de estos partidos al convocar a este encuentro. Fernando Arias, presidente regional del PC, señaló que “nos preocupan los conflictos que se están dando hoy en Chile, somos muy solidarios con las demandas de los trabajadores y el pueblo en general y creemos que la unidad y la organización de esta nueva coalición entrega una opción real de articulación a la oposición a este gobierno de la derecha que no ha cumplido con sus promesas y que está empeorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”.



Por su parte, Félix Bugueño, presidente Federación Regionalista Verde Social, expresó que “junto con los comunistas, los progresistas y regionalistas estamos seguros que vamos a cambiar el orden de las cosas para tener un Chile y una región más igualitaria y más justa. Somos una fuerza política enraizada fuertemente en la región y que representamos a los ciudadanos con vocación de unidad y equidad”.



En tanto, Antonio Rojas, presidente del Partido Progresista en O’Higgins, expresó que “el Partido Progresista está inspirado en las grandes luchas sociales que se dieron desde el tiempo de la Colonia, y con el país formándose como República en el siglo XIX y con Chile tratando de consolidarse como República en el siglo XX. El PRO hoy en el siglo XXI está inspirado en Lafertte, Rodríguez, Lautaro, Salvador Allende, Miguel Enríquez, los compañeros que cayeron en la lucha contra la dictadura”.



Añadió que “todos aquellos que nos inspiran nos dicen con una voz fuerte que no debemos claudicar y nosotros no bajaremos nuestras banderas ni nos rendiremos hasta hacer de Chile un lugar para todos y todas, para las mayorías, donde el neoliberalismo no tenga ningún espacio y le dé espacio al colectivismo, al comunitarismo. Desde este prisma nosotros invitamos a todas las fuerzas políticas antineoliberales y de oposición al gobierno de Piñera para transformar nuestra República”.