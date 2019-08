En O’Higgins quieren aprovechar el golpe anímico para la recta final del Campeonato

El sábado venidero los rancagüinos recibirán a Deportes Iquique, y no quieren dejar pasar la oportunidad para demostrar que lo expuesto frente al Cacique, es el piso para volver al grupo de privilegio en el campeonato.

Ricardo Obando.

El triunfo del pasado domingo frente a Colo-Colo, llenó de optimismo el camarín de O’Higgins. Sabiendo que esa victoria era de real importancia para recuperar el alma al cuerpo, los rancagüinos trabajan pensando en lo que será Deportes Iquique.



El encuentro del sábado venidero (12.30 horas, en El Teniente), quieren que sea la ocasión de reafirmar todo lo bueno que hicieron contra el elenco de Mario Salas, para así meterse nuevamente el grupo de avanzada, del cual dicen, nunca debieron salir.



Al respecto, en el plantel rancagüino quieren aprovechar el envión para recuperar posiciones de privilegio y así lograr la meta de clasificar a la Copa Sudamericana 2020.



En ese sentido, el defensor Paulo Magalhaes comentó a El Rancagüino que, lo del fin de semana pasado, “nos dio un golpe anímico tremendo para ir de aquí hacia arriba”.



Es más, el defensor, apuntó que de aquí para adelante, “se tiene que venir un O’Higgins que de local tiene que ser difícil, y si un equipo nos viene a ganar acá tiene que sudar sangre para hacerlo”.

Por su parte, el delantero Facundo Castro, recalcó que, de cara al duelo contra los nortinos, “tenemos que ajustar algunas cosas, porque se vienen partidos muy duros”.



Además, al igual que Magalhaes, manifestó que tienen que sacar provecho a la victoria contra el Cacique, porque, “lo mejor que nos podía pasar era enfrentarnos contra Colo-Colo, porque demostramos que somos capaces, y ahora no podemos bajar ese nivel”.



Mientras tanto, el volante Agustín Doffo, recordó que, lo mostrado el pasado domingo, “ojalá este sea el piso para seguir creciendo, que de acá para arriba sigamos sumando que es la idea”.



Respecto a su rendimiento, que ha ido al alza y eso ha quedado demostrado en los últimos juegos, recalcó que, “el profe (Marco Antonio Figueroa) me ha dado la confianza para hacer buenos partidos y subir mi nivel. No es fácil, porque soy conciente de que no hice una buena temporada (en el primer semestre), me siento cómodo en el equipo”.



Además, el ex Chapecoense aseguró que, pensando en el sábado, “ahora está en nosotros sumar de a tres en casa y meternos allá arriba desde donde no debimos haber salido”.



Punto a parte para el costarricence Fabrizio Ramírez. El volante jugó contra Colo-Colo tras una larga ausencia por una fractura. Según comentó, se sintió cómodo, pese a sumar solo una semana de práctica real con sus compañeros. Sobre eso, dijo que para él, “no iba a ser fácil, porque tenía solo una semana de haber vuelto. Me preparé, lo tenía que dar todo”.



Finalmente, Ramírez, indicó -siguiendo la línea de sus compañeros- que, mirando la recta final de la temporada, “no podemos parar, ahora se nos viene otro partido en casa y tenemos que reafirmar lo que hicimos frente a Colo-Colo”.