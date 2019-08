El sistema previsional y los trabajadores independientes

– Aunque a veces existen limitaciones, la autoridad regional destaca que cotizar implica ahorrar para la vejez, tener coberturas en caso de invalidez, muerte, enfermedades y accidentes laborales o contingencias médicas de origen común.

Gina Pérez

Fotos: Marco Lara

De acuerdo a sus realidades políticas y económicas, los países crean sistemas de seguridad social que protegen a los trabajadores y sus familias ante diversas contingencias que merman o imposibilitan la generación de ingresos, como enfermedades y accidentes de origen común y laboral, cesantía, invalidez, muerte y vejez. Si bien estos mecanismos pueden contar con aportes estatales o de las empresas, una contribución importante a su financiamiento lo entregan los propios trabajadores a través de las cotizaciones previsionales. Por medio de estas, acceden a los distintos regímenes de previsión social y sus beneficios.

No obstante, la cobertura de estos sistemas no siempre es completa, dando lugar a que existan grupos expuestos a menores niveles de protección. Diversas circunstancias se conjugan para ello. En el caso, diversas encuestas y estudios dan cuenta del desconocimiento que existe en la población respecto a los regímenes previsionales y su funcionamiento, en particular del sistema de pensiones. Esto, a su vez, genera distancia entre estos segmentos y los mecanismos de protección.

En ese sentido, la directora del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Región de O’Higgins, Tatiana Ramírez, explica que “hoy las personas están lejanas de lo que es el sistema de previsión y seguridad social. La gente antigua era más responsable, tenía sus libretas al día; hoy hay mucha desinformación y despreocupación al respecto”.

“La previsión social es algo que nos acompaña toda la vida. Hay muchos beneficios asociados”, destaca Ramírez. Añade que, “concretamente, el estar cotizando significa reunir un fondo de pensión para la vejez; tener un seguro en caso de invalidez y sobrevivencia; recibir pago de cargas familiares cuando corresponda; tener cobertura de salud para el trabajador y sus cargas familiares; derecho al pago de licencias médicas y a pre y posnatal; a un seguro ante la eventualidad de un accidente laboral o una enfermedad profesional”. Y agrega: “Por lo tanto, cotizar es una seguridad para el trabajador y su familia”.

El desconocimiento del sistema y los beneficios no es la única causa que determina una mayor o menor protección de algunos grupos de la población. El trabajo informal o prácticas como la subcotización también inciden.

De igual modo, aspectos socioculturales afectan la presencia en el mercado laboral de ciertos segmentos de la población, como el femenino, impactando en el ámbito previsional. Por ejemplo, persiste la existencia de roles no compartidos con los hombres, como el cuidado de hijos y adultos mayores o labores domésticas. De hecho, la participación de la mujer en el mundo del trabajo fue de 49,8% en el trimestre marzo-mayo y se compara con el 69,9% de los hombres, de acuerdo al último informe de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto, por cierto, tiene un correlato en la densidad de cotizaciones (proporción entre el tiempo cotizado y el tiempo de afiliación al sistema), en el monto ahorrado y en las pensiones finales.

Mapa previsional de O’Higgins

En particular, el mapa previsional en la Región de O’Higgins está compuesto por alrededor de 530 mil afiliados al sistema, indica la directora regional del IPS.

De ese total, entre el 55% y el 60% cotiza cada mes. Es más, en marzo fueron unos 290 mil los cotizantes efectivos. “Eso da luces de que entre el 55% y el 60% de los trabajadores afiliados al sistema (en O’Higgins) presenta cotizaciones; la diferencia restante no ha cotizado y eso no es menor. Las razones son variadas; entre ellas, prima la discontinuidad laboral”, dice Ramírez.

En línea con lo anterior, la actividad agrícola es de las más importantes en O’Higgins. Esto conlleva la existencia de fuentes laborales de carácter estacional y, por tanto, con trabajadores que presentan lagunas previsionales en el sistema de pensiones. Esta realidad afecta al momento de jubilar, debido a que impacta en los montos ahorrados.

“El trabajo esporádico agrícola de la región hace presentar lagunas previsionales y muchos trabajadores no puedan cotizar regularmente”, sostiene Ramírez.

En tanto, al desagregar por sexo la cifra de cotizantes efectivos (290 mil), el 60% corresponde a hombres, mientras que las mujeres representan el 40%.

“La insatisfacción viene porque el monto de las pensiones no es suficiente y es necesario que haya una mejora. Hay consenso en que el empleador también aporte a la cotización; eso haría que los fondos se incrementen. Es absolutamente imprescindible que existan cambios y mejoras en el sistema”, dice Ramírez. Y añade que la reforma previsional que actualmente se discute en el Congreso permitirá “avanzar en este importante tema para todos los chilenos”.

IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE HONORARIOS

Otro grupo en el que se observaban falencias en su cobertura eran los trabajadores que emiten boletas de honorarios, pues no estaban obligados a cotizar. Sin embargo, eso cambió desde este año con la entrada en vigencia de la Ley 21.133. Dicha norma, con gradualidad, introduce a esos trabajadores en la obligación de cotizar. Así, y con cargo a la retención tributaria del 10% del monto de las boletas que efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII), se incorporan a todos los regímenes de previsión social.

Para esto la legislación contempló dos formas. Una destina el total de la retención al pago de cotizaciones del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Seguro Sanna, salud común (Fonasa o Isapre) y ahorro para pensiones. La otra opción contempla aportes menores a salud y pensiones, los que irán aumentando con gradualidad hasta completar el total. La primera alternativa no da lugar a devolución; la segunda, en tanto, sí permite obtener una parte de esta.

“Esta Ley integra a trabajadores que por años no han estado adscritos al sistema, y que ahora, a partir de la Operación Renta 2019, están obligados a cotizar. Esta cifra siempre ha sido bajísima, y es por eso que creo que es una medida importante que los trabajadores a honorarios se incorporen, ya que les da igualdad de condiciones y es lo que corresponde”, explicó la directora del IPS de la Región de O’Higgins.

Agregó que la “obligatoriedad fue necesaria, ya que anteriormente la ley permitía que la gente se incorporara al sistema de forma voluntaria, pero eso no dio resultado. Es más, se tuvo que postergar dos veces la obligatoriedad de esa ley anterior”.