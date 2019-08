OHiggins en emergencia agrícola por sequía

A través del sitio web hechoencasa.cl, la gente puede votar por el proyecto de Julio Jeanmaire. Los cinco más escogidos serán evaluados por el jurado y el ganador obtendrá $4 millones, además de ser parte del equipo que finalmente ejecutará la iniciativa.

Marcela Catalán

El artista rancagüino Julio Jeanmaire es uno de los diez finalistas en el concurso nacional Ideas Torre Entel, organizado por la mencionada empresa de telecomunicaciones y Colectivo Bla!. La iniciativa se enmarca dentro del festival Hecho en Casa Entel 2019, cuyo fin es elegir una propuesta para intervenir la torre del privado, ubicada en la Alameda santiagüina, cumpliendo con el concepto de jugar. El ganador obtendrá $4 millones, “como contraprestación por el desarrollo, implementación y creación intelectual” de la proposición que alcance el primer lugar, según indican las bases.

Desde este lunes que el público puede votar por su favorito, plazo que vence el 26 de agosto. Para dar su opinión, visite https://hechoencasa.cl/. La invención del creador local se titula ‘Bloquentel’.

Los cinco que obtengan más clicks, enfrentarán al jurado que elegirá el proyecto triunfador y que se hará realidad. La mesa estará compuesta por el periodista Rodrigo Guendelman; Pía Montealegre, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos; María Gracia Subercaseaux, fotógrafa y licenciada en Artes Plásticas; el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda; y la galerista y curadora Patricia Ready.

Todos ellos evaluarán la originalidad de la obra, su impacto e interacción con la ciudad y el entorno, su valor estético y coherencia discursiva, además de la factibilidad de su construcción e instalación. De acuerdo con las bases, el primer lugar debe ser elegido por unanimidad. También deben escoger a “dos posibles proyectos para reemplazo”, en caso de que el triunfador no pueda ejecutar su idea.

En la iniciativa podía competir cualquier individuo o grupo de personas jurídicas, colectivos, profesionales, estudiantes, entre otros, siempre que fueran mayores de edad con residencia en Chile.

“Bajo el concepto del juego, pedían que la gente hiciera volar su imaginación e inventara una locura”, comenta Jeanmaire. El concurso recibió ideas desde el 14 de mayo hasta el 15 de junio pasado. “Yo postulé y pasó cerca de un mes, cuando un correo me felicitó porque estaba entre los 15 prefinalistas, dentro de 1700 participantes a nivel nacional. Después hubo otro filtro y quedé entre los últimos 10. Ahora tuvimos que grabar un video de un minuto explicando nuestro proyecto, para hacer que el público se interese y vote”.

Respecto a en qué consiste su boceto, el muralista recuerda que su idea nació tras fantasear con “dos niños gigantes que llegaban a la ciudad y jugaban con esta torre, haciendo bloques de colores como si se tratara de una jenga. Como sociedad, nos hace falta jugar y volver a ser niños”, argumenta.

En cuanto a la importancia de convertirse en el ganador, Jeanmaire recuerda sus proyectos ejecutados en la capital regional. Por ejemplo, en 2015 pintó bancas de la comuna con imágenes que hacían alusión al patrimonio local. “He trabajado bastante en intervenciones urbanas, tema que me gusta mucho, contando con el apoyo del municipio y del alcalde (Eduardo Soto). Disfruto mucho lo que hago y hace rato me veía realizando una locura de esta dimensión, ya que la Torre Entel es un ícono nacional. Además, soy el único de los finalistas que es de la región. Esto me ayuda a pensar más en grande, porque estaba acostumbrado a hacer cosas en formatos más pequeños. Quiero dar cuenta de que en la zona hay súper buenos artistas, independiente de mí. Siento que todos somos un equipo y que debemos ayudarnos”.