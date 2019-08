Desestiman acusación de Deportes Concepción contra Rancagua Sur

Los lilas estaban pidiendo los puntos del partido que perdió contra los rancagüinos por un supuesto incumplimiento de una sanción que recaía sobre el DT Rodrigo Pérez.

Ricardo Obando.

La Comisión de Disciplina de la Tercera División, avaló la defensa efectuada por el Club Rancagua Sur y desestimó el reclamo presentado por Deportes Concepción, con el cual pretendía quedarse con los puntos del triunfo rojinegro por 1-3, por un supuesto incumplimiento de un castigo que pesaba sobre le DT rancagüino, Rodrigo Pérez.



Los hechos denunciados por los penquistas, ocurridos el 3 de agosto pasado, aseguraban que el ex seleccionado nacional habría impartido instrucciones e ingresado a cancha y camarines en el encuentro que culminó con la victoria rancagüina, vulnerando así el artículo 15 numeral 4 de las bases del torneo.



Tras la investigación, la resolución de ANFA señala que, “si bien es cierto, el señor Rodrigo Pérez Albornoz , entrenador del club Rancagua Sur, viajó junto a la directiva y a el plantel de dicha institución en el mismo bus en dirección a la ciudad de Concepción el día del encuentro, lo cierto es que no ha logrado probarse que el Sr. Pérez ha desarrollado funciones de entrenador durante el día 3 de agosto de 2019, ya sea antes del pitazo inicial (1 antes); durante el desarrollo del partido -dado que no estuvo en el banco de dirección técnica, ni que dio instrucciones por cualquier vía desde la caseta del estadio Ester Roa Rebolledo, lugar en que vio el encuentro-; y con posterioridad aquél, dado que no concurrió a la conferencia de prensa”.



A su vez, el documento argumenta que “no resulta posible otorgar los puntos del encuentro en cuestión a la reclamante, toda vez que la sanción para el infractor del artículo 15 numeral 3, es -como indica el numeral 4 de dicho artículo- ‘será causal de pérdida de puntos de su institución’, en la especie Rancagua Sur, no permitiendo en consecuencia otorgar los puntos al equipo rival, esto es, el Club Social y de Deportes Concepción”.



De esta manera, se denegó la petición de los lilas, más cuando en aquel duelo el equipo lo dirigió Fred Gayoso junto a Roberto González.



Así, los sureños siguen en la tabla de la Tercera A con 31 puntos, a solo dos unidades de puestos de clasificación a la liguilla por el ascenso al profesionalismo y a 7 cuerpos del líder Deportes Linares que suma 38.



Cabe consignar que, Rancagua Sur, será local el sábado venidero a las 16.00 horas en el estadio municipal Lourdes de la capital regional, donde recibirá a Real San Joaquín.