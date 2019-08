O’Higgins suma a futbolistas jovenes con doble nacionalidad

Así como lo han hecho en el pasado, esta temporada los celestes han traído elementos desde el exterior que podrían ser, en un futuro, alternativa para el primer equipo.

Ricardo Obando.

La serie Sub19, en este segundo semestre, se reforzó. Y no solo por el aporte que puedan entregar los juveniles que integran el primer equipo que dirige Marco Antonio Figueroa, sino que el club apostó por tres nombres provenientes desde el exterior, dos de los cuales cuentan con la nacionalidad chilena.



Con la incorporación del portero ex Belgrano de Córdoba, Luis Kovacic (19), son tres los elementos que cruzaron fronteras para defender a la “19”. Al meta, se agrega el también trasandino Mirko Luna (defensor, ex Nueva Chicago) y el ecuatoriano Alexander Bolaños (delantero, ex Colo-Colo).



Esta situación, claro está, no es nueva. Hace algunos años, los rancagüinos trajeron a un grupo de muchachos, entre los que se cuenta Milton Alegre (goleador en Segunda División) y hace no mucho al boliviano Henry Vaca, que hoy milita en Universitario de Lima, quienes no pudieron despuntar en el primer equipo rancagüino.



En ese sentido, el jefe de las divisiones menores de O’Higgins, Fernando Vergara, apuntó que “este es un club que, por un lado es formador de jugadores, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de utilizar todas las aristas para que lleguen jugadores destacados al club y que sean opción para el primer equipo”.



Es más, Vergara señaló que, en el caso de Alexander Bolaños, “es un jugador destacado del Sub20 de Ecuador. Nosotros siempre hemos seguido esos torneos sudamericanos juveniles de manera tal de poder incorporar a alguno de esos jugadores, así como lo fue Henry Vaca”.



Y que, “lo de Mirko Luna, tiene que ver con la posibilidad de jugadores chilenos que estén jugando en el exterior. Él viene desde Nueva Chicago, pero tiene nacionalidad chilena. Hemos visto con buenos ojos el poder sumar a algún jugador que reúna esa características y que provenga del fútbol argentino, que también es muy competitivo”, mismo caso de Kovacic.



Es por eso que, el profesional, recalcó que, “nosotros no nos cerramos a esa posibilidad, estamos en una industria que tiene que contemplar esos aspectos”.

LA REGLA DEL SUB20

Desde que se instauró la obligación de sumar minutos de juveniles en Primera, O’Higgins no ha tenido problemas, ya que la cantera siempre entrega buenos elementos.



Pero, para Fernando Vergara, el tema va más allá de una obligación, porque a veces -con esto- se pasa a llevar el proceso formativo. “Hay que analizar si la regla del Sub20 se está llevando a cabo como corresponde y si el jugador llega preparado para afrontar y estar disponible para esa regla”, dijo.



Junto con ello, agregó que, “cabe la posibilidad de que estemos apurando el proceso de maduración, en una etapa donde el jugador puede no estar preparado y cometeríamos un error importante”.



De paso, manifestó que, “creo que la Federación debiera, en este sentido, analizar si la regla del Sub20 en las edades en que se están haciendo competir al jugador, realmente han tenido el tiempo de maduración necesaria para cumplir con ese requerimiento”.



Es más, Vergara señala que, en el proceso formativo, “cada jugador tiene su tiempo individual en esto. O’Higgins es uno de los clubes que más minutaje a sumado respecto a la regla y nunca hemos tenido la soga al cuello. Esto tiene mucho que ver con las posibilidades que se les va abriendo a los jugadores, y la confianza de los entrenadores hacia a ellos”.



Finalmente, el jefe técnico de las series menores, indicó que, la regla debiera variar y apuntar a que los menores en nómina sean Sub21 y no Sub20. “El que uno de los dos sea Sub21, quizás sea una buena edad para instaurarlo como regla, ya que el jugador ha culminado el proceso completo del Fútbol Joven y el jugador está mucho más preparado”, cerró.