Agrupación solidaria “Sueños y Sonrisas” invita a su bingo benéfico

Los interesados podrán postular hasta el viernes 13 de septiembre a las 15:00 horas en el sitio web: www.becapymesenlinea.cl. La iniciativa es parte del Programa “Beca Pymes en Línea”, que se enmarca dentro de las medidas impulsadas para generar competencias digitales al interior de las empresas de menor tamaño. Fotos: Nico Carrasco.

El comercio en línea va en aumento cada año y no solo para las grandes empresas, las pymes también han encontrado en esta forma de transacción una oportunidad para llegar a nuevos clientes un ejemplo de ello en nuestra región de O´Higgins es es el de Sebastián Maturana, de la viña Maturana Wines, quien incrementó sus ventas este último tiempo gracias al comercio por internet. “Desde que tenemos nuestra tienda on line, aumentamos nuestras ventas y estamos muy contentos con los resultados. Les decimos a las pymes que todavía no implementan el e-commerce, que lo hagan, ya que se darán cuenta que uno puede posicionar mejor y de forma masiva sus productos”, dijo Sebastián Maturana.



Debido a lo anterior que el gobierno está comprometido en proporcionar más y mejores oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor y la columna vertebral de Chile. Dando cumplimiento a esa directriz, el Intendente Juan Manuel Masferrer junto al Seremi de Economía, Ignacio Tello, y al director regional de Corfo, Emiliano Orueta, lanzaron el paso miércoles el programa “Beca Pymes en Línea”, que en la región de O’Higgins considera 90 becas de un total de 1.500 que Corfo ha dispuesto para capacitar a las pymes en marketing digital.



Con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que las empresas del país puedan insertarse exitosamente en la Cuarta Revolución Industrial, Corfo y el Ministerio de Economía, pondrán a disposición 90 becas de cofinanciamiento para que los dueños y trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región de O’Higgins, adquieran los conocimientos y herramientas necesarias sobre marketing digital, redes sociales y comercio electrónico.



El Programa “Beca Pymes en Línea” incluye acompañamiento y material de clases preparado de forma exclusiva por Mercado Libre para este curso. Esta alianza público – privado permitirá que los becarios aprendan a crear de manera simple su propio sitio de comercio electrónico, incluyendo catálogo online, carrito de compra, sistema de pago en línea, sistema de logística de despacho y acceder a las distintas plataformas de la empresa.



Esta alianza público – privado permitirá que los becarios aprendan a crear de manera simple su propio sitio de comercio electrónico, incluyendo catálogo online, carrito de compra, sistema de pago en línea, sistema de logística de despacho y acceder a las distintas plataformas que pondrá a disposición la empresa.



Las personas interesadas podrán postular hasta el viernes 13 de septiembre a las 15:00 horas en el sitio web: www.becapymesenlinea.cl.