Amenazan de muerte a menor de 14 años vía redes sociales

Se desconoce el número de personas que participó del atraco, sin embargo, las primeras indagaciones indican que habrían portado armas de fuego, llevándose cerca de 900 mil pesos entre dinero y cigarros.



Fernando Ávila F.

Fotos: Héctor Vargas



Durante la tarde de este jueves las dependencias del “Club Alvi Mayorista”, en la ciudad de Rancagua, fueron víctimas de un asalto llevándose del lugar especies avaluadas en cerca de 900 mil pesos entre cigarros y dinero en efectivo. Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso que al lugar asistiera la Policía de Investigación, sin embargo, una vez en el lugar personal policial tuvo un trabajo un tanto complejo.



Esto debido a que al momento de solicitar las cámaras del lugar se les habría indicado que se necesitaba la autorización desde Santiago, no autorizando finalmente por protocolos que se entregara esta información. Es por ello que personal policial dio cuenta al Fiscal de la situación, quien dispuso que la PDI se retirara del lugar y que las imágenes la empresa las hiciera llegar posteriormente para la investigación del hecho.



Esta situación motivó que en el lugar no se pudiera efectuar trabajo de huellas ni set fotográfico, ya que no le fue que permitido al personal policial. Extraoficialmente los antisociales habrían ingresado con algún tipo de armamento, pero al no poder revisar las imágenes personal policial no tiene hasta el momento la exactitud de que tipo de arma. Además, en el lugar las afectadas, en este caso las cajeras, no se encontraban al momento en que llegó la PDI, ya que estaban afectadas por la situación ocurrida.



Las imágenes que posee el supermercado serán claves para determinar si portaban armas de fuego, cortantes y el número de sujetos que participó del hecho, pero según información proporcionada por testigos del hecho el atraco habría sido portando armas de fuego.



Carabineros en tanto, recibió la información a su central de comunicaciones que se trató de un atraco a mano armada, lo que motivó que rápidamente se dirigieran al lugar. Una vez que llegaron, él o los antisociales ya se habían retirado, iniciando un trabajo de búsqueda que hasta la tarde de este jueves no tenía resultados positivos. Tras ello el fiscal dispuso que el caso lo tomara la Policía de Investigaciones, por lo que tampoco se tiene certeza del tipo de arma que portaban los sujetos.