Las mujeres y el sistema previsional chileno

– No es la misma realidad entre hombres y mujeres al momento del retiro laboral, es por ello que existen consideraciones como la edad y la vida laboral a tomar en cuenta.

La tasa de participación laboral de las mujeres es cerca del 49% y del resto que no trabaja (51%) hay un 38% que se dedica a labores de cuidado o labores domésticas, es decir realizan un trabajo no remunerado, cifras que indicó Michele Benavides, encargada de asuntos de Género de la Subsecretaría de Previsión Social.

De allí la importancia de la historia laboral de cada uno de los chilenos, más aún cuando de éste desprende el rendimiento de los ahorros de cada uno de los trabajadores lo que será parte importante del monto de la pensión que recibirá al momento de tramitar su pensión. En esa línea es importante conocer los beneficios a los que pueden acceder. Es por ello que en entrevista con El Rancagüino, la profesional profundiza y detalla puntos que resultan ser muy importantes en tema de mujer destacando el beneficio al cual pueden acceder las mujeres desde los 65 años, si cumplen con los requisitos. En ese orden enfatiza que considerando las expectativas de vida existentes, resulta importante la inserción laboral de las mujeres, de esa forma asegura una mejor pensión.

¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres al momento de pensionarse?

Primero la edad legal de pensionarse en el caso de las mujeres ésta es a contar desde los 60 años y los hombres desde los 65. Hay que tener en cuenta que las tablas de expectativas de vida para las mujeres son hasta los de 90 años y el hombre es de 85 años- datos que se utilizan para calcular los montos de pensión- . Por otro lado la vida laboral que han llevado tanto como hombres y mujeres lo que arrojará datos distintos y hará que los montos sean distintos y que existan brechas.

¿Qué diferencia hay en relación a las cotizaciones para el seguro de invalidez y de sobrevivencia?

El seguro de invalidez y de sobrevivencia tiene un valor único, que se saca de la renta del trabajador y que en caso de las mujeres es más bajo ya que la siniestralidad es más baja que el de los hombres.

Es por eso que el seguro de las mujeres cuesta 1,11 % y existe un remanente que se va a la cuenta de capitalización individual.

¿Cómo se puede acceder al aporte familiar permanente?

El aporte familiar permanente es lo que antes se llamaba bono marzo. Este es un monto que se asigna a la familia al cumplir ciertos requisitos, y no se postula se asigna automáticamente. Actualmente el monto es de 46 mil pesos aproximadamente y se otorga en caso de que la persona tenga Subsidio Único Familiar, si es que reciben Asignación familiar, maternal y en caso de que la familia haya accedido al Programa de Seguridades y Oportunidades y al Chile Solidario.

¿Qué beneficios previsionales puede acceder una mujer dueña de casa que no tiene trabajo remunerado?

Esa es una realidad muy latente en nuestro país. La tasa participación laboral de las mujeres es cerca del 49% y del resto que no trabaja (51%) hay un 38% que se dedica a labores de cuidado o labores domésticas, es decir realizan un trabajo no remunerado, y eso está ocurriendo en nuestro país. Es por ello que actualmente existe un beneficio que es la pensión básica solidaria al cual pueden acceder. Ya que se entiende que nunca impusieron en el sistema previsional y se accede desde los 65 años y cumplir algunos requisitos. Es por ello que es importante mejorar la inserción de la mujer en el ámbito laboral para así acceder a mejores pensiones en su vejez y no sólo eso sino también para tener empoderamiento e independencia económica.

En el caso de una mujer tenga un emprendimiento propio desde su casa. ¿Puede acceder a algún beneficio?

Si, hoy pueden acceder a los mismos beneficios que un trabajador dependiente. Licencias médicas, rehabilitación, reconocimiento de cargas, atención de salud, asignación familiar y maternal si cumple con los requisitos.

¿Qué beneficios previsionales podría tener una mujer que se divorcie y solicite compensación económica?

Para este caso de divorcio…claro está que existe la solicitud de compensación económica por nulidad esto se hace a través de un tribunal y que un juez determine que hubo menoscabo económico por el matrimonio. En ese caso lo que ocurre es que se dictamina traspaso de fondos desde uno de los cónyuges hacia el otro. El monto tope de este traspaso de fondos puede ser hasta el 50 % del pozo acumulado.

Y en caso de que fallezca el marido, ¿cuándo una mujer puede acceder a una pensión de viudez y que monto?

Dependerá a modalidad de tipo pensión que ya tenía decidido- en este caso el hombre- Por ejemplo retiro programado la viuda puede recibir y allí podrá decidir el tipo de retiro equivalente al 60 % de la pensión que recibía el fallecido pudiendo elegir entre retiro programado o rentas vitalicias. Y en el caso de que el fallecido tuviese renta vitalicia la viuda seguirá la misma modalidad el 60 % de la pensión en caso de que no tuviesen hijos en caso de que si hubiese hijos recibe el 50 % de la pensión del fallecido.

En el caso de un futuro pensionado que desee asegurar a su cónyuge para el momento que fallezca ¿Puede hacer algo antes?

Podría tener algunas opciones dependerá de la modalidad del retiro de pensiones ya que hay diferencias entre retiro programado y rentas vitalicias. Ya que en el caso de retiro programado genera herencia a la muerte del pensionado. En el caso de rentas vitalicias no genera herencia pero ambos si dan pensión de sobrevivencia. Ahora bien se pueden negociar incrementos en el caso de las rentas vitalicias allí se negocia con las compañías de seguro para así asegurar un porcentaje mayor de pensión.